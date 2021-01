Android-nieuws #3 (2021): Samsung-opladers en Google Play Points

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Lees verder na de advertentie.

Samsung gaat oplader bij meer smartphones weglaten

Op een Q&A-pagina van de Samsung-website laat topman TM Roh weten dat het bedrijf van plan is om geleidelijk de oplader en oordopjes uit de verpakking van smartphones weg te laten. Dit duidt erop dat aankomende toestellen ook zonder deze accessoires geleverd worden. Bij de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra ontbreken de oplader en oordopjes in het doosje en krijg je alleen een usb-c-kabel. Het is onduidelijk bij welke toekomstige Samsung-smartphones de oplader nog meer verdwijnt. Mogelijk kiest het bedrijf ervoor om de adapter eerst bij aanstaande Galaxy S- en Note-toestellen te schrappen.

→ Lees verder over het weglaten van de oplader bij Samsung-telefoons

Google Play Points nu beschikbaar: punten sparen voor gratis Android-apps

Google heeft Play Points uitgerold, een gratis spaarprogramma waarmee je bij iedere aankoop punten krijgt. Bij iedere bestede euro in de Google-winkel krijg je één punt. Deze kun je vervolgens inwisselen voor tegoed. Dit tegoed gebruik je vervolgens om apps, films, games, boeken en abonnementen met korting aan te schaffen, of zelfs helemaal gratis. Je kunt de punten ook gebruiken voor in-app aankopen, bijvoorbeeld om de reclames in een gratis app te laten verdwijnen. Tijdens speciale evenementen kun je extra punten verdienen. In de eerste paar dagen krijg je bijvoorbeeld 3 punten voor iedere euro die je in de Google-winkel uitgeeft.

→ Lees verder over Google Play Points in Nederland

‘Motorola Nio met dubbele selfiecamera te zien op gelekte foto’s’

Op gelekte foto’s is de Motorola Nio te zien, een nog onaangekondigde high-end smartphone. Zo valt op dat linksboven in het scherm twee gaten zitten voor de dubbele selfiecamera. De Moto G 5G Plus, een betaalbare smartphone die vorig jaar werd uitgebracht, heeft ook zo’n dubbele frontcamera. Naast een ‘normale’ selfiecamera is er bij dit toestel ook een groothoeklens aanwezig. Daarnaast tonen de foto’s dat de Motorola Nio vier camera’s achterop heeft. Het zou gaan om een primaire camera van 64 megapixel, 16 megapixel-groothoeklens en dieptesensor. Over de vierde camera zijn nog geen details bekend.

→ Lees verder over de gelekte foto’s van de Motorola Nio

‘Samsung Galaxy A82 krijgt uitschuifbare camera die kan kantelen’

Volgens een gerucht werkt Samsung momenteel aan een nieuwe smartphone in de Galaxy A-reeks. Op basis van een anonieme bron meldt de bron dat het toestel door het leven gaat als de Samsung Galaxy A82 5G. Er is nog niet veel bekend over het mysterieuze toestel; de ontwikkeling zou zich in een “vroeg stadium” bevinden. Wel staat volgens de anonieme bron vast dat het toestel met 5G overweg kan, de opvolger van 4G die de komende tijd steeds breder uitrolt in Nederland. De Galaxy A82 zou een opvolger zijn van de Samsung Galaxy A80. Dit toestel verscheen in 2019 en is nog steeds verkrijgbaar.

→ Lees verder over de vermeende Samsung Galaxy A82

‘Renders: Sony Xperia 10 III behoudt ‘ouderwets’ ontwerp’

De betrouwbare smartphonelekker Steve Hemmerstoffer heeft de eerste renders van de Sony Xperia 10 III online gezet. De afbeeldingen tonen een smartphone met brede schermranden. Het toestel ziet er daardoor minder gelikt uit dan andere toestellen uit hetzelfde prijssegment. Verder laten de renders zien dat de Sony Xperia 10 III drie camera’s op de achterkant heeft. Ingesloten in dezelfde verticaal ontworpen camerabult als bijvoorbeeld de Sony Xperia 10 II en Xperia L4. Volgens een gerucht krijgt het toestel een 12 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-telelens om in te zoomen en 8 megapixel-groothoeklens.

→ Lees verder en bekijk de renders van de Sony Xperia 10 III

Video van de week: Motorola Moto G9 Power review