Android-nieuws #34: Android Auto, Google Pixel 5 en corona-app

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CoronaMelder-app nu te downloaden: vanaf 1 september landelijk actief

De CoronaMelder-app is de app van de Nederlandse overheid die je gaat waarschuwen als je mogelijk in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Om te zorgen dat de app op 1 september goed werkt, zijn Drenthe en Overijssel iets eerder aan de beurt. Daar kunnen gebruikers van de app die een melding krijgen zich nu melden bij hun lokale GGD. De app werkt nu ook in een groot deel van Gelderland. De Nederlandse corona-app maakt gebruik van het softwareplatform dat Apple en Google samen hebben ontwikkeld.

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) nu te koop in Nederland

De Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De telefoons behoren tot de krachtigste en grootste smartphones van dit moment, maar hebben ook een flink prijskaartje. De Galaxy Note 20 heeft een adviesprijs van 1049 euro, waarbij het gaat om het 5G-model. Er is ook een 4G-versie die 949 euro kost. De Galaxy Note 20 Ultra is het absolute vlaggenschip van Samsung voor dit najaar. Met een adviesprijs van 1299 euro is het ook verreweg het duurste toestel van de fabrikant.

Renders: dit is de Google Pixel 5 met nieuw design

Website Pricebaba heeft in samenwerking met smartphonelekker OnLeaks renders van de Google Pixel 5 online gezet. De plaatjes tonen het ontwerp van de aankomende Google-telefoon, dat lijkt op dat van de Pixel 4a. Dit toestel heeft ook een voorkantvullend scherm met linksboven een gaatje voor de selfiecamera. Het scherm van de Pixel 5 zou – net als bij de Pixel 4a – lekker compact zijn en 5,7 of 5,8 inch meten. Ook opvallend: de Pixel 5 heeft een vingerafdrukscanner op de achterkant, en geen gezichtsherkenning. Google zette met de Pixel 4 en Pixel 4 XL vorig jaar juist in op geavanceerde gezichtsherkenning, maar lijkt hier nu weer vanaf te stappen.

Android Auto gebruiken zonder kabeltje is mogelijk vanaf Android 11

Android 11 zorgt ervoor dat alle Android-smartphones aan de slag kunnen met Android Auto Wireless. Hierdoor hoef je je telefoon niet langer met een usb-kabel aan je auto te koppelen. Wel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat je auto over een eigen wifi-netwerk beschikt. De draadloze variant van Android Auto kun je bijvoorbeeld gebruiken om Spotify te streamen terwijl je ondertussen navigeert via Google Maps, en dan is bluetooth niet toereikend.

Wie moet je geloven over de Samsung S30? Dit zijn de betrouwbaarste Android-bronnen

Er staan bijna 15,000 nieuwsberichten op Android Planet en dit aantal groeit dagelijks. We behandelen niet alleen nieuws, maar blikken ook regelmatig vooruit naar nieuwe smartphones. Meestal doen we dat op basis van geruchten. Deze worden verspreid door tientallen websites en telecominsiders die voortdurend ‘lekken’ over nieuwe Android-telefoons, Android-versies en apps. Hierdoor weten op voorhand al wat we moeten verwachten. Dit onderzoek gaat over die Android-geruchten.

Video van de week: je Android-smartphone resetten doe je zo