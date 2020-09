Android-nieuws #36: OnePlus 8T gelekt, nieuwe Chromecast en meer

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

‘OnePlus 8T-specs gelekt: 120Hz-scherm, viervoudige camera en Android 11’

Het doorgaans betrouwbare Android Central heeft veel specificaties van de nog onaangekondigde OnePlus 8T gelekt. Volgens de website heeft de smartphone een 6,55 inch-amoled-scherm met een hogere ververssnelheid van 120Hz. Dit is opvallend, van de OnePlus 8 van eerder dit jaar moest het doen met een 90Hz-display. Ook zou de 8T een betere camera krijgen dan zijn voorganger. Naar verluidt heeft het toestel vier camera’s achterop. Ook draait de telefoon op het gloednieuwe Android 11.

Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf 18 september in Nederland te koop

Samsung onthulde de Galaxy Z Fold 2 al vorige maand, maar maakte toen niet bekend wanneer de opvouwbare smartphone zou verschijnen. Daar komt nu verandering in: tijdens een nieuw Unpacked-event liet het bedrijf weten dat de opvouwbare telefoon op 18 september in de Nederlandse winkels ligt. Het toestel heeft een adviesprijs van 1999 euro en is daarmee ongeveer even duur als de eerste Fold. De Galaxy Z Fold 2 is een flinke verbetering ten opzichte van de originele Fold.

‘Nieuwe Chromecast met Android TV is goedkoper dan Chromecast Ultra’

Verschillende Amerikaanse retailers hebben in hun systemen een prijs staan voor de aankomende Chromecast. De genoemde verkoopprijs bij die winkels varieert van 49,99 dollar tot 59,99 dollar. Daarbij is ook bekend geworden dat de nieuwe Chromecast, met codenaam ‘Sabrina’, in minimaal drie kleuren op de markt komt. De slimme hdmi-dongle wordt beschikbaar in ‘rock candy’, ‘como blue’ en ‘summer melon’. Die lichtroze variant verscheen eerder op uitgelekt marketingmateriaal.

‘Samsung Galaxy S20 Fan Edition volledig gelekt: dit moet je weten’

Al een tijdje gingen er geruchten over de Samsung Galaxy S20 Fan Edition en nu zijn alle specificaties en veel beelden van het toestel gelekt. Het amoled-scherm van de S20 Fan Edition is 6,5 inch groot en daarmee zit de telefoon qua grootte tussen de reguliere S20 (6,2 inch) en S20 Plus (6,7 inch) in. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels wel iets lager, al gaat het wel om een 120Hz-scherm. Bovenin het scherm zit een klein cameragaatje, maar de randen om het scherm zijn wel iets dikker.

‘Ook Sony gaat smartphones drie grote Android-updates geven’

Een Japanse website zegt meer te weten over updateplannen van fabrikant Sony. Volgens de bron krijgen de meest recente toestellen van Sony updates naar Android 11, Android 12 en Android 13. De Sony Xperia 1 II zou deze updates bijvoorbeeld ontvangen. Ook de nog aan te kondigen Xperia 5 II van Sony wordt onderdeel van het betere updatebeleid. Van dat toestel zijn inmiddels ook de vermoedelijke specificaties gelekt. Het updatebeleid bij oudere toestellen ziet er minder rooskleurig uit.

Video van de week: zo werken Google Assistent-routines