Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Kopen: Samsung Galaxy S21 verkrijgbaar in Nederland

De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn vanaf deze week officieel te koop. De eerste uitleveringen zijn ook al gestart. Het instapmodel begint bij 849 euro, de Plus kost 1049 euro en voor de Ultra-variant ben je minstens 1249 euro verder. De toestellen zijn bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar en in onderstaand zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Gerucht: Android 12 krijgt meer mogelijkheden voor thema’s

Volgens aanwijzingen krijgt Android 12 uitgebreidere thema-instellingen. Daarmee verander je niet alleen de achtergrond of icoontjes, maar de integratie gaat een stuk verder. Apps die ondersteuning bieden kleuren bijvoorbeeld ook mee. Volgens 9to5Google werkt de zoekgigant aan een uitgebreide themafunctie voor het aankomende Android 12. Daarbij stel je een primaire en secundaire kleur in, die vervolgens overal – waar mogelijk – op je toestel worden doorgevoerd.

Dit is de Motorola Edge S: eerste toestel met Snapdragon 870

De Motorola Edge S is officieel gepresenteerd. Met de Edge S zet de fabrikant een high-end toestel met de gloednieuwe Snapdragon 870-processor op de markt. De Motorola Edge S is het eerste toestel voorzien van de nieuwe Snapdragon 870-processor. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Motorola Moto G Stylus (2021), wordt de Edge S geleverd met de luxere ‘Edge’-specificaties.

Is dit de Samsung Galaxy A52 5G?

Een betrouwbare bron heeft de eerste vermoedelijke officiële afbeelding van de aankomende Samsung Galaxy A52 5G gelekt. Door de render weten we dat er weinig uiterlijke verschillen zijn met zijn voorganger, de populaire Galaxy A51. Het gaat om de vermeende Samsung Galaxy A52 5G en alleen een afbeelding van het zwarte model is verschenen. Wat opvalt is dat Samsung kiest voor een losse module voor de driedubbele camera op de achterzijde.

‘Dit zijn de prijzen van de Samsung Galaxy A52 en A72’

De Samsung Galaxy A52 en A72 zijn nog niet aangekondigd, maar door een nieuw gerucht krijgen we alvast een idee van de adviesprijzen. De Galaxy A52 wordt mogelijk even duur als zijn voorganger. Het lijkt erop dat de eerste prijzen van de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 online zijn verschenen. Website GalaxyClub meldt dat op Idealo, een Duitse prijsvergelijker, te zien was wat de nieuwe Galaxy A-telefoons gaan kosten. De prijzen zijn inmiddels offline gehaald.

