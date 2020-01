Ook in 2020 houdt Android Planet je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Was je afgelopen week druk in de weer met oliebollen en vuurwerk? Geen probleem. Met ons Android-nieuwsoverzicht ben in je in een paar minuten weer bijgepraat.



Samsung onthult Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite: zoveel gaan ze kosten

Na weken van geruchten is het zo ver. Samsung heeft de Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite officieel aangekondigd. De toestellen komen later deze maand uit. Qua design lijken ze op elkaar, maar qua camera’s zijn er de nodige verschillen. De betaalbare versies van de Galaxy S10 en Note 10 kosten respectievelijk 649 en 599 euro.

Google doet Xiaomi in de ban na lek in slimme beveiligingscamera’s

Google weert tijdelijk de slimme beveiligingscamera’s van Xiaomi van zijn Nest Hub, nadat een gebruiker beelden van anderen kon bekijken. Het is niet de eerste keer dat slimme camera’s soortgelijke problemen hebben. Een gebruiker op forum Reddit meldt dat hij via zijn Google Nest Hub zomaar toegang kreeg tot de camerabeelden van Xiaomi beveiligingscamera’s van vreemden. De stilstaande en zwart-witte beelden toonden huis- en slaapkamers en in sommige gevallen waren er mensen te zien. Hoewel het om een geïsoleerd probleem lijkt te gaan, neemt Google het uiterst serieus.

Android 10 rolt uit voor Huawei P30 (Pro) en Mate 20 (Pro)

Sinds afgelopen november rolt de Android 10-update uit voor de Huawei P30 (Pro) en Mate 20 (Pro). Helemaal zonder problemen verliep deze uitrol blijkbaar niet, want afgelopen week plaatste Huawei Nederland een opmerkelijk bericht op Twitter. De fabrikant bevestigt de uitrol namelijk nu pas. Waarschijnlijk betekent dit dat de softwareuitrol niet geheel probleemloos verlopen is. Heb jij Android 10 inmiddels binnen op je toestel? Laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel, of stuur mij een berichtje op Twitter. We proberen in kaart te brengen hoe het precies zit, en kunnen jouw hulp daarin goed gebruiken!

Samsung begint met uitrol Android 10 voor Galaxy Note 9

Samsung is begonnen met de uitrol van de Android 10-update voor de Samsung Galaxy Note 9 in Duitsland. Dat was in december ook het geval voor de Note 10, waarna de uitrol in Nederland snel volgde. De Zuid-Koreaanse fabrikant is druk bezig met het updaten van toestellen naar Android 10. Nu is de uitrol begonnen van de officiële versie voor de Samsung Galaxy Note 9, maar vooralsnog alleen in Duitsland. Door de update kunnen ook Note 9-gebruikers de nieuwe OneUI 2.0-schil gebruiken.

Gerucht: Huawei P40 Pro krijgt 7 camera’s aan boord

Er zijn nieuwe renders verschenen van de aankomende Huawei P40 Pro. Volgens die afbeeldingen bevat de Huawei P40 Pro zeven camera’s. Twee daarvan vind je op de voorkant, de andere vijf op de achterkant. De race van fabrikanten om de beste cameratelefoon uit te brengen is alweer even aan de gang. Huawei gooide hoge ogen met de Huawei P30 en P30 Pro. Ook bij de aankomende P40-serie ligt de focus weer duidelijk op de camera’s. Eerder verschenen er al renders van die toestellen, waarbij een prominente cameramodule te zien was.

Extra: Android in 2020: een vooruitblik op dit jaar in 8 voorspellingen

De wereld van Android zit nooit stil. Het afgelopen decennium hebben telefoons een vaste plek in ons leven veroverd, en deze rol gaat voorlopig niet afnemen. Hoewel niemand weet wat de toekomst gaat brengen, doen we toch een poging. Dit zijn onze acht voorspellingen voor Android-smartphones in 2020.

