Android-nieuws #1 (2021): Samsung Galaxy S21-aankondiging en Nokia

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Officieel: Samsung kondigt Galaxy S21-smartphones op 14 januari aan

De presentatie van de Samsung Galaxy S21 vindt op 14 januari plaats. Volgens geruchten onthult het bedrijf die dag ook andere nieuwe producten, waaronder draadloze oordopjes. Het evenement gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Galaxy Unpacked 2021 is te volgen via een livestream die onder meer via YouTube en de officiële Samsung-website wordt uitgezonden. Het evenement heeft de slogan “Welcome to the Everyday Epic” meegekregen, wat mogelijk een verwijzing is naar de producten die getoond gaan worden.

In een bericht op het officiële OnePlus-forum laat de fabrikant weten welke smartphones Android 11 krijgen. Het bedrijf begint met de OnePlus Nord en brengt al een open bèta (testversie) uit voor deze smartphone. Ook gebruikers van de OnePlus 7 (Pro) en 7T (Pro) kunnen een Android 11-update verwachten, al moeten ze iets langer wachten. Heb je een oudere OnePlus 6/6T (uit 2018), dan kun je straks ook met Android 11 aan de slag. Het bedrijf deelt op een later moment meer informatie, maar gaat de telefoons wel bijwerken.

‘Nokia 6.3-renders tonen vier camera’s en vingerafdrukscanner in zijkant’

Op gelekte renders is de opvolger van de Nokia 6.2 te zien. Het aankomende toestel, dat de Nokia 6.3 of 6.4 gaat heten, krijgt een iets groter scherm, vier camera’s op de achterkant en een vingerafdrukscanner in de zijkant. De renders zijn gebaseerd op zogenaamde blueprints, oftewel tekeningen uit de fabriek die gebruikt worden tijdens het productieproces. Het scherm van de aankomende telefoon wordt iets groter dan zijn voorganger: 6,45 inch. De Nokia 6.2 is nog uitgerust met een display van 6,3 inch. Het gaat om een plat display met een kleine waterdruppelnotch waarin de frontcamera is verstopt.

‘WhatsApp Web binnenkort zonder telefoon te gebruiken’

Er wordt gewerkt aan een manier om WhatsApp Web zonder telefoon te gebruiken. Hierdoor heb je bij het inloggen op de webdienst niet langer een smartphone nodig. WhatsApp sleutelt ook aan een mogelijkheid om Web op meerdere apparaten te gebruiken. Daar kwam WABetaInfo achter. Deze website duikt regelmatig in nieuwe versies van de chat-app om zo vroegtijdig toevoegingen te ontdekken. WABetaInfo meldt dat WhatsApp momenteel aan een testversie sleutelt waarin de twee nieuwe functies zijn toegevoegd.

Xiaomi onthult Redmi (Note) 9T: goedkope accumonsters naar Nederland

Met de Redmi Note 9T brengt Xiaomi een betaalbare smartphone uit die direct overweg kan met 5G, het nieuwe mobiele netwerk dat ook in Nederland beschikbaar is. Daarvoor gebruikt de smartphone een Dimensity 800U-processor van MediaTek, met 4GB werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. De normale Redmi 9T is meer een instapmodel, maar beschikt wel over prima specificaties. De telefoon onderscheidt zich vooral door de 6000 mAh-batterij, die voor een hele goede accuduur moet zorgen. Je kan de Redmi 9T ook gebruiken om andere smartphones op te laden, door ze met een usb-kabeltje te verbinden.

