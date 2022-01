Het beste Android-nieuws: Samsung Galaxy S21 FE en OnePlus 10 Pro-specs

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De Samsung Galaxy S21 FE dook de afgelopen maanden op in tientallen geruchten, maar nu is het toestel officieel onthuld. De ‘Fan Edition’ is de opvolger van de Galaxy S20 FE en een afgeslankte versie van de normale S21. De telefoon is vanaf 11 januari te koop in Nederland en kost 749 euro. De nieuwe Samsung-smartphone heeft lang op zich laten wachten. De Galaxy S21 FE verschijnt bijna een jaar na de S21, S21 Plus en S21 Ultra en zou meerdere keren zijn uitgesteld. In de basis lijkt de nieuwe Fan Edition op zijn voorganger: de smartphone pakt de belangrijkste specificaties van de normale S21 en stopt deze in een betaalbaar jasje.

Hoe langer een fabrikant zijn smartphones softwarematig ondersteunt, hoe beter. Nokia staat al jaren bekend om het sterke updatebeleid. Het bedrijf wil deze reputatie wellicht opnieuw bevestigen. De Nokia X10 en X20 krijgen al drie jaar lang updates en beveiligingspatches, maar binnenkort komt daar mogelijk een vierde jaar bij. Dat klinkt goed, maar juich niet te vroeg. Je krijgt dit extra jaartje updates namelijk alleen als je ervoor betaalt. NokiaPowerUser ontdekte dat een aantal Europese retailers binnenkort patch-ondersteuningsvouchers voor de X10 en de X20 gaat aanbieden. Deze vouchers kosten ongeveer 25 euro.

Eerder deze week maakte de fabrikant het OnePlus 10 Pro-ontwerp officieel bekend, nu volgen de eerste specificaties. Het toestel blijkt een 5000 mAh-accu te krijgen en te beschikken over een 32 megapixel-selfiecamera en drie camera’s op de achterkant. Die hebben resoluties van 48, 50 en 8 megapixel. De camera’s zijn ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad, dat ook meewerkte aan de camera’s van de OnePlus 9 en 9 Pro. De OnePlus 10 Pro krijgt een oled-scherm met 120Hz-verversingssnelheid. De schermgrootte houdt OnePlus echter nog voor zich. Afgaande op de fysieke afmetingen van de smartphone (16,3 bij 7,4 bij 0,85 centimeter) lijkt het scherm ongeveer even groot te worden als de OnePlus 9 Pro (6,7 inch).

Motorola komt met een fijne aankondiging voor Android Auto-liefhebbers. Het bedrijf presenteert de MA1, een adapter waardoor je de draadloze versie van Android Auto gebruikt. Deze gebruik je makkelijk en snel in auto’s die standaard geen ondersteuning hebben voor Android Auto Wireless. Let er wel op dat de auto waarin je draadloos aan de slag wil, de bedrade versie van de software wel ondersteunt. Er bestaan al meerdere van deze dongles, maar dit is de eerste die door Google wordt gepromoot. Het apparaatje kost 90 dollar en ligt vanaf begin februari in de Amerikaanse winkelschappen. Het is nog onduidelijk of de MA1 ook naar Europa komt.

Sony kondigt op elektronicabeurs CES nieuwe televisies in verschillende series aan. De formaten, technische specificaties en adviesprijzen lopen sterk uiteen. Wel draaien alle tv’s op Google TV, de nieuwe smart-tv-software van – je raadt het al – Google. Google TV is de opvolger van Android TV, de software die geïnstalleerd is op oudere tv’s van onder meer Sony, Philips en Xiaomi. De Google TV-software oogt moderner, moet soepeler werken en legt meer nadruk op het kijken van films en series via streamingsdiensten. Goed om te weten is dat het startscherm van Google TV standaard gepersonaliseerde reclames toont in de vorm van films en series die jij mogelijk interessant vindt.

