OnePlus 11 en grote Android Auto-update (Android-nieuws #1 2023)

De OnePlus 11 is onthuld en Android Auto krijgt een grote update met een nieuw design. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na veel geruchten, gelekte specificaties en afbeeldingen is de OnePlus 11 nu officieel onthuld. OnePlus kondigde de nieuwe smartphone aan op een evenement in China, ongeveer een maand voor de wereldwijde release. Op 7 februari krijgen we te horen wanneer de OnePlus 11 ook in Nederland verschijnt.

De OnePlus 11 is een van de eerste high-end Android-telefoons van 2023. Het toestel beschikt over de nieuwste hardware, kan sneller opladen dan zijn directe voorganger (de OnePlus 10 Pro) en heeft betere camera’s aan boord. De telefoon verschijnt in het zwart en groen en is uitgebreider uitgerust dan de OnePlus 10T.

→ Dit is de gloednieuwe OnePlus 11

Google is begonnen met de uitrol van het nieuwe Android Auto Coolwalk-design naar alle gebruikers. Dit ontwerp verscheen regelmatig in lekken en bij testgebruikers van de handige software. De update staat nu klaar voor iedere Android Auto-gebruiker en introduceert fijne veranderingen.

De grootste aanpassing zien we bij het uiterlijk, want nu is het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te gebruiken. Zo wordt het grootste gedeelte ingenomen door het navigatiescherm, waardoor je makkelijk overal je weg vindt. Een tweede venster gebruik je voor infotainment en apps als Spotify en YouTube Music.

→ Heb jij het nieuwe Android Auto-design al?

De Samsung Galaxy A53 is een populaire smartphone in Nederland en de opvolger komt eraan. Hoewel we nog moeten wachten op de onthulling, gaan er wel geruchten rond over het toestel.

Een betrouwbare smartphonelekker heeft op Twitter een lijst met de specificaties van de Samsung A54 gedeeld. Daarmee krijgen we een idee wat we van de middenklasser mogen verwachten. Het gaat onder meer over een nieuwe en snellere processor, grote batterij en meerdere camera’s.

→ Specificaties Samsung Galaxy A54

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lenovo trapt het jaar af met de ‘ThinkPhone by Motorola‘, een nieuwe smartphone die is bedoeld voor zakelijke gebruikers. Zoals de naam al verklapt, is er een link met de ThinkPad-laptops van het bedrijf. De telefoon focust zich ook sterk op beveiliging, zodat belangrijke gegevens veilig blijven.

Zo is er een Moto KeySafe-chip, waar gevoelige informatie op wordt opgeslagen. Daarnaast belooft Motorola de ThinkPhone langdurig van updates te voorzien. Het toestel draait op Android 13 en krijgt drie grote versie-updates; tot en met Android 16 dus. Daarnaast verschijnen vier jaar beveiligingsupdates.

→ Dit is de Motorola ThinkPhone

De Redmi 12C is de nieuwste budgettelefoon van Xiaomi. Het toestel is in China aangekondigd en heeft daar een adviesprijs van 699 yuan. Omgerekend komt dit neer op zo’n 96 euro. Het is echter onduidelijk of de betaalbare telefoon later ook in Nederland verschijnt.

Het Xiaomi-toestel valt op door het grote 6,71 inch-scherm, dat wel een lage resolutie van 1650 bij 720 pixels heeft. Beelden ogen hierdoor simpelweg niet zo scherp en dat is jammer als je veel YouTube-video’s en Netflix kijkt. De randen rondom het display zijn fors en bovenin zit een waterdruppel-notch voor de selfiecamera.

→ Dit heeft de Xiaomi Redmi 12C te bieden