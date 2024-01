Samsung Galaxy S24 en weg met cookies (Android-nieuws #1 2024)

Samsung presenteert binnenkort de Galaxy S24 en Google is helemaal klaar met cookies. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Kijk je uit naar de gloednieuwe Galaxy S24-toestellen van Samsung? De fabrikant maakt bekend wanneer de vlaggenschepen worden onthuld. Het eerste grote smartphone-evenement van het nieuwe jaar vindt plaats op 17 januari. Samsung heeft laten weten dat op die datum om 19.00 uur Nederlandse tijd een nieuw Galaxy Unpacked-evenement plaatsvindt in San José, Verenigde Staten.

In een videoteaser zien we onder andere de slogan ‘Galaxy AI is coming’. Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij smartphones en ook bij de Zuid-Koreaanse fabrikant is dat het geval.

→ Samsung Galaxy Unpacked 2024

Zoals gewoonlijk brengt Google aan het begin van een maand de nieuwste beveiligingsupdate uit. Hiermee werk je de software op je Google-smartphone of –tablet bij, waardoor de beveiliging wordt opgeschroefd. Ook lossen de patches problemen op.

Verder is op Pixel-smartphones vanaf de Pixel 5a tot Pixel 8 Pro een cameraprobleem opgelost. Deze liep in sommige gevallen vast. Pixel 8 (Pro)-gebruikers hebben geen last meer van een specifiek videoprobleem en het instellen van de Pixel Tablet gaat nu zonder fouten.

→ Android-beveiligingsupdate van januari 2024 nu te downloaden

Het lijkt erop dat de opvolger van de Samsung Galaxy A54 al vroeg in de spotlights is verschenen. Android Headlines heeft renders in handen van de Samsung Galaxy A55, die naar verwachting enkele maanden na de Samsung Galaxy S24 verschijnt. De bron deelt vaker renders of foto’s die accuraat zijn, dus we gaan er van uit dat dit echt de A55 is.

De renders tonen een smartphone die veel lijkt op zijn voorganger. Toch is er een opvallende twist: bij de volumeknoppen en power-knop lijkt het frame iets op te bollen.

→ Renders van Samsung Galaxy A55 gelekt

Op donderdag 11 januari worden de Poco X6, X6 Pro en M6 Pro aangekondigd. Dat laat de smartphonemaker weten via een bericht op X (voorheen Twitter). De toestellen volgen de Poco X5 en X5 Pro van vorig jaar op en worden tijdens een online evenement onthuld.

We denken dat de nieuwe Poco-telefoons ook in Nederland verschijnen, aangezien de fabrikant het heeft over een ‘global launch’. De Poco X6 en X6 Pro zijn midrangers, waarbij Poco zich waarschijnlijk vooral focus op de snelheid van de toestellen. De Poco M6 Pro moet een goedkopere telefoon worden.

→ Poco X6 (Pro) onthulling op 11 januari

Google is helemaal klaar met cookies. Het bedrijf vindt het niet redelijk dat websites je gedrag kunnen volgen via deze technologie, dus worden alle cookies geblokkeerd via het nieuwe Tracking Protection. Google is op 4 januari begonnen met een test door de functie naar 1 procent van alle gebruikers uit te rollen.

Dat klinkt niet als veel, maar dat gaat om meer dan dertig miljoen mensen. Als je daarbij hoort krijg je op je computer of smartphone een melding. In deze melding staat dat je als een van de eerste mensen Tracking Protection mag ervaren, waarmee cookies van derde partijen worden geblokkeerd.

→ Cookies in Google Chrome: begin van het einde