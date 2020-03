Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer bijgepraat.

‘OnePlus 8 Lite, 8 en 8 Pro specs gelekt, Lite-versie gaat 460 euro kosten’

De nog onaangekondigde OnePlus 8 Lite verschijnt wereldwijd in juli voor een prijs van omgerekend 458 euro. Dat claimt een doorgaans betrouwbare bron, die ook zegt te weten wat de specificaties zijn van de OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Vermoedelijk krijgt de OnePlus 8 Lite een 6,4 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie en 90Hz-ververssnelheid. In het display zit een gaatje voor de selfiecamera. Onder de motorkap zou een MediaTek-processor draaien, mogelijk de Dimensity 1000. Het zou voor het eerst zijn dat OnePlus een MediaTek-chip kiest, want huidige toestellen maken gebruik van een Qualcomm-processor. De OnePlus 8 Lite beschikt mogelijk ook over een 4000 mAh-accu die met 30 Watt bedraad oplaadt.

Google annuleert I/O 2020-conferentie uit angst voor coronavirus

Google liet deze week weten dat het fysieke Google I/O 2020-event van 12 tot en met 14 mei niet doorgaat. Ook deze conferentie is afgelast uit angst voor het coronavirus. De keynote en andere presentaties gaan mogelijk wel online door, maar Google heeft hier nog niets over aangekondigd. Tijdens I/O worden nieuwe Android-versies en updates voor andere Google-software getoond. Ook laat het bedrijf weten de komende weken te zoeken naar de beste mogelijkheid om toch contact te houden met de community van ontwikkelaars.

Samsung Galaxy S20 Ultra review: flitsende smartphone zoomt vooral in op de camera

Net als met de Galaxy S10-telefoons bestaat de S20-reeks uit drie toestellen: de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en S20 Ultra. De Galaxy S20 Ultra is het absolute toptoestel van Samsung en bedoeld voor mensen die het beste van het beste willen en ook bereid zijn om daar flink voor te betalen. De verwachtingen zijn hooggespannen, vooral op cameragebied. Wij hebben de Galaxy S20 Ultra uitgebreid getest en in deze review vertellen we of de smartphone de verwachtingen waarmaakt.

‘Renders tonen high-end Motorola Moto Edge Plus van alle kanten’

Dat Motorola werkt aan een high-end toestel met de naam Moto Edge Plus wisten we al. Nu zijn van dit toestel verschillende renders verschenen. Wat direct opvalt bij de afbeeldingen zijn de schermranden aan de zijkanten, die erg afgerond zijn. Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamd ‘waterval-scherm’, waarbij de afronding erg groot is. Het scherm is volgens deze bron tussen de 6,5 en 6,8 inch groot, maar verdere details ontbreken. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in het display en op de achterkant zitten drie camera’s.

Xiaomi faalt opnieuw met updates: Mi A3-update zorgt voor problemen

Xiaomi is vorig weekend begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Mi A3, maar de update zorgt voor grote problemen. Gebruikers laten op Twitter, het Mi-forum en Reddit weten dat de vingerafdrukscanner na het installeren van de update onbruikbaar is. Daarnaast zou de update ervoor zorgen dat de accu van de Xiaomi Mi A3 een stuk sneller leegloopt, de kwaliteit van de frontcamera achteruit gaat en het notificatie-ledje blijft knipperen, ook als er geen meldingen zijn. Xiaomi heeft de Android 10-update voor de Mi A3 inmiddels stopgezet.

