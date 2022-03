Het beste Android-nieuws: Samsung S22 release en HBO Max in Nederland

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We moesten een tijdje wachten op de release van de Samsung Galaxy S22, maar nu is de smartphone eindelijk te koop. Het instapmodel kost 849 euro en is één van de belangrijkste toestellen die Samsung dit jaar uitbrengt. De nieuwe telefoon verschijnt gelijktijdig met de grotere S22 Plus, nadat de S22 Ultra onlangs werd uitgebracht. De Samsung S22 is niet alleen erg krachtig, maar ook relatief compact. Het scherm is met 6,1 inch een fractie kleiner dan dat van de Galaxy S21, wat al een handzame smartphone was. Het display ziet er overigens wel uitstekend uit, door het amoled-paneel, de hoge ververssnelheid en scherpe full-hd-resolutie.

→ Lees verder over de release van de Samsung Galaxy S22 in Nederland

Nederland heeft er een nieuwe streamingdienst bijgekregen. HBO Max lanceert vandaag (8 maart) officieel in ons land en gaat de concurrentie aan met de andere streamingdiensten die we hier al hebben. Denk aan Netflix, Disney Plus, Videoland en Amazon Prime Video. Sinds kort is ook ViaPlay in Nederland actief, al richt deze dienst zich meer op live sport – zoals de Formule 1, buitenlands voetbal en darts. Wat heeft HBO Max te bieden, wat betaal je ervoor in Nederland en welke series en films kun je kijken? In dit artikel (check de link hieronder) geven we antwoord op deze vragen.

→ Lees verder over HBO Max in Nederland

→ En check de review van HBO Max

Via verschillende bronnen zijn vermeende afbeeldingen verschenen van de aankomende Xiaomi 12 Ultra. Opvallend is het grote camera-eiland met daarop een grote ronde cirkel waarin de sensoren zijn verwerkt. Er zijn afbeeldingen verschenen van een witte en zwarte versie. Of dat daadwerkelijk de kleuren zijn waarin het toestel op de markt komt, is nog de vraag. In de verhoging zijn vier camera’s geplaatst met elk hun eigen functie. Zo schiet je normale foto’s of kiekjes in een wijdere hoek met de Sony IMX766-sensor van 50 megapixel. Ook is er een losse dieptesensor aan boord (16 megapixel) voor portretfotografie.

→ Lees verder en bekijk de renders van de Xiaomi 12 Ultra

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Galaxy A23 is onthuld via een kort bericht op de Samsung-website, waar in een infographic de belangrijkste features worden getoond. De Samsung A23 ziet eruit als zijn voorganger, maar heeft nu een laagje Gorilla Glass 5 over het scherm. Hierdoor krast en barst het display minder snel als je de telefoon laat vallen. Over het scherm gesproken: dit is 6,6 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2408 bij 1080 pixels. Opvallend is dat de ververssnelheid blijft steken op 60Hz. De meeste Android-smartphones bieden tegenwoordig 90Hz of meer, waardoor beelden veel vloeiender ogen. Deze feature ontbreekt helaas op de nieuwe Galaxy A23.

→ Lees verder over de aankondiging van de Samsung Galaxy A23

Apple heeft de iPhone SE 2022 officieel aangekondigd en start de verkoop op 18 maart. De nieuwe iPhone SE start bij 529 euro (64GB) en volgt de iPhone SE 2020 op, die er precies hetzelfde uitziet. Natuurlijk heeft de nieuwe versie wel betere specificaties. Met welke Android-concurrenten heeft de iPhone SE 2022 te maken? Hoewel je weinig compacte Android-telefoons kan kopen, zijn ze er wel degelijk. Android Planet zet de beste alternatieven op een rij. Lees gauw verder!

→ Lees verder en check de beste iPhone SE 2022-alternatieven

Video van de week: dit is de Poco X4 Pro