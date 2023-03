Google I/O 2023 en nieuwe Samsung-telefoon (Android-nieuws #10 2023)

Google I/O 2023 is aangekondigd en Samsung brengt een nieuwe budgettelefoon uit. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google I/O 2023 heeft een datum: op 10 mei houdt Google zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Die vindt traditiegetrouw plaats in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Californië. Net als vorig jaar zal het publiek dat lijfelijk aanwezig is beperkt zijn. De rest van de wereld kan via gratis livestreams meekijken naar de keynotes tijdens de conferentie.

Het evenement begint met een toespraak van Google-ceo Sundar Pichai, gevolgd door technische sessies voor ontwikkelaars. Het grote publiek kijkt echter vooral uit naar details over Android 14. Google zal de volgende versie van het besturingssysteem tijdens de conferentie waarschijnlijk uitgebreid bespreken.

→ Dit kun je verwachten van Google I/O 2023

Samsung heeft een nieuwe betaalbare smartphone onthuld in de vorm van de Galaxy M14 5G. De fabrikant introduceert de telefoon in Oekraïne, maar de verwachting is dat ‘ie later naar meer landen komt. Of Nederland daar bij zit is onzeker: de voorgangers – de Galaxy M12 en Galaxy M13 – verschenen alleen via grijze import in ons land.

De nieuwe Galaxy M14 lijkt in veel opzichten op de Galaxy A14, die Samsung binnenkort in Nederland uitbrengt. Het toestel onderscheidt zich echter door de enorme batterij van 6000 mAh. Daarmee moet het mogelijk zijn om meerdere dagen door te komen zonder op te laden.

→ Meer over de Samsung Galaxy M14

Al geruime tijd gaat er geruchten rond over de OnePlus Nord 3, de nieuwste smartphone in de populaire Nord-lijn. Het is nog niet zeker wanneer de telefoon wordt aangekondigd, maar we weten nu waarschijnlijk wel precies wat het design wordt. OnePlus heeft in thuisland China namelijk de Ace 2V aangekondigd.

Volgens een eerder gerucht zou OnePlus deze Ace 2V in Europa omdopen tot de Nord 3. Dat zou overigens niet eens zo gek zijn; smartphonefabrikanten kiezen er vaker voor om een toestel uit het buitenland te rebranden voor de Europese markt. Het uiterlijk wordt doorgaans niet aangepast.

→ Is dit de OnePlus Nord 3?

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung rolt een handige SmartThings-app-update uit voor de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro. Vanaf nu hoef je de app niet meer te openen om toegang te krijgen tot slimme apparaten en toepassingen in je huis. Je kunt op elk moment vanaf de wijzerplaat naar rechts vegen om SmartThings te activeren.

De update voegt ook een aantal toffe functies toe aan je horloge. Zo kun je livestreams bekijken van Ring- en Google Nest-camera’s die in je huis of bij de ingang hangen. Bovendien is het mogelijk om rechtstreeks te communiceren met bezoekers die voor de deur staan via de microfoon en speaker van de smartwatches.

→ Meer nieuwe functies voor de Samsung Galaxy Watch 4/5

Oukitel is in Nederland geen grote naam, maar het bedrijf brengt regelmatig opvallende smartphones uit. De nieuwste, die binnenkort verkrijgbaar is, heet de WP22 en beschikt over een heuse speaker achterop. Die moet veel luider klinken dan de speakertjes die we normaliter op Android-telefoons zien. Oukitel heeft het over een vermogen van 4 Watt en geluid van maximaal 125 decibel.

Zoals je in de video hieronder ziet, bevindt de speaker zich achterop en is ‘ie behoorlijk groot. De speaker zit in het midden van het camera-eiland, waar we ook drie lenzen zien. De Oukitel WP22 heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, 20 megapixel-‘Night Vision’-camera en een 2 megapixel-macrocamera.

→ Dit is de Oukitel WP22