Wat gaat de Samsung Galaxy A57 kosten? (Android-nieuws #10)

Heel veel nieuwe (vouw)smartphones en de Samsung A57-prijs is gelekt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

Motorola toonde begin januari al kort de Razr Fold en vertelt tijdens het Mobile World Congress in Barcelona alles over de nieuwe vouwtelefoon. De smartphone verschijnt binnenkort in Nederland: de release vindt ergens in de komende maanden plaats in geselecteerde landen. Het vouwtoestel kost 1999 euro.

De Motorola Razr Fold gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Fold 7 en vouwt net als dit toestel open tot een compacte tablet. Is de smartphone dichtgeklapt, dan gebruik je het 6,56 inch-scherm (2520 bij 1080 pixels) aan de buitenkant. Opengevouwen heb je de beschikking over een veel groter display van 8,1 inch.

We beginnen met het goedkoopste toestel: de Nothing Phone (4a). Die bouwt duidelijk voort op het fundament van de Phone (3a). Hij heeft min of meer hetzelfde ontwerp, al verving Nothing de led-stroken door een zogeheten ‘Glyph Bar’. Dat zijn zeven ledjes op de achterzijde die in verschillende patronen kunnen knipperen. Zo zie je het direct als je een notificatie hebt, ook als het toestel met het scherm naar beneden op tafel ligt.

Een andere grote vernieuwing is de 50 megapixel-telelens. Daarmee zoom je nu 3,5x in zonder kwaliteitsverlies. Dat maakt hem een stuk nuttiger dan het exemplaar op de Nothing Phone (3a), waarmee je slechts 2x inzoomde. Nothing belooft ook ‘optische kwaliteit’ wanneer je het beeld 7x dichterbij haalt.

Kort voordat Mobile World Congress 2026 van start gaat, komt Xiaomi met gloednieuwe toestellen. Het gaat om de Xiaomi 17 en 17 Ultra, die in Nederland verschijnen met een adviesprijs van respectievelijk 999,90 euro en 1499,90 euro. De Xiaomi 17 is een compact vlaggenschip, terwijl de Ultra zich volledig richt op fotografie.

We beginnen bij de Xiaomi 17. Het toestel heeft een 6,3 inch-oled-scherm en is daarmee relatief compact. Hierdoor kun je de smartphone makkelijker met één hand bedienen. De telefoon meet 151,1 bij 71,8 bij 8,06 millimeter en weegt 191 gram. Daarmee is de Xiaomi 17 niet heel licht.

Samsung kondigde onlangs de Galaxy S26-serie aan, maar het bedrijf heeft dit jaar natuurlijk veel meer op de planning staan. Zo gaan er al lange tijd geruchten over de Galaxy A57 en A37, die de populaire A56 en A36 van vorig jaar moeten opvolgen.

Lekker Sudhanshu Ambhore, die vaker informatie over onaangekondigde smartphones deelt, zegt nu te weten wat de Galaxy A57 en Galaxy A37 gaan kosten. Het slechte nieuws is dat de toestellen mogelijk een stuk duurder worden dan hun voorgangers. Beide telefoons kosten 60 euro meer: 539 en 439 euro.

Het regent vouwbare smartphones momenteel. Motorola presenteerde recent zijn Razr Fold en nu is het de beurt aan een voorname concurrent. Op het MWC in Barcelona deed Honor zijn Magic V6 officieel uit de doeken. Dat is de opvolger van de Magic V5 en hij heeft behoorlijk wat verbeteringen.

De grootste is wellicht de batterij. Die laadt op met 80 watt (66 watt draadloos) en heeft een capaciteit van maar liefst 6660 mAh. Dat is ruim 50 procent meer dan de Samsung Galaxy Z Fold 7, die blijft steken op 4400 mAh. Motorola stopte een accu van 6000 mAh in zijn Razr Fold.

