Android-nieuws #11: Samsung Galaxy S20 release en nieuwe Chromecast

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer bijgepraat.

‘Nieuwe Chromecast met afstandsbediening en Android TV op komst’

Volgens een betrouwbare bron, die op de hoogte is van Googles plannen, gaat het bedrijf binnenkort de tweede Chromecast Ultra onthullen. Het apparaatje lijkt veel op de huidige Chromecast, maar er komt wél een afstandsbediening bij. De bron beweert dat deze afstandsbediening ook gekoppeld kan worden met je televisie. Het handige apparaatje biedt ook ondersteuning voor Android TV. Daarmee heb je snel toegang tot verschillende apps. Dat is extra handig voor streamingdiensten als Netflix, Disney Plus, NPO Start en meer. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Chromecast Ultra officieel wordt onthuld.

Samsung Galaxy S20 nu te koop in Nederland: dit zijn de beste deals

Ruim een maand na de officiële aankondiging zijn de nieuwe vlaggenschepen van Samsung in Nederland te koop: de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. De smartphones hebben compleet vernieuwde camera’s, maar ook een vloeiend 120Hz-scherm en grote accu met supersnel opladen. Het ‘instapmodel’ is de Galaxy S20, die beschikt over een 6,2 inch-scherm en daarmee relatief compact is. Het display heeft een hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels en ververssnelheid van 120Hz.

Opvouwbare Huawei Mate Xs vanaf 14 april in Nederland voor 2499 euro

De opvouwbare Huawei Mate Xs is vanaf 14 april in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 2499 euro. Het toestel is dan te koop bij de MediaMarkt in MediaMarkt Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda. Ook is het toestel dan te vinden bij de webshop van MediaMarkt. Het toestel is na de Mate 30 Pro de tweede Huawei-smartphone die exclusief bij deze winkel verschijnt. Net als bij de Mate X, de eerste opvouwbare telefoon van Huawei, is het scherm aan de buitenzijde van het toestel geplaatst, zodat je er in verschillende vormen mee aan de slag kunt.

‘Video toont design en specificaties van Google Pixel 4a’

Google weet zijn nieuwe smartphones nooit goed geheim te houden, en nu is ook bijna alles over de Pixel 4a bekend. Het toestel is te zien in een uitgebreide video van het YouTube-kanaal TecnoLike Plus, waarin het design wordt getoond. De Pixel 4a heeft – door de dunnere randen en het cameragat in het scherm – een veel moderner uiterlijk dan de Pixel 3a. Dat cameragat is wel prominent aanwezig en bijvoorbeeld groter dan bij de Galaxy S10 en Galaxy S20. De achterkant is van plastic en lijkt nogal gevoelig te zijn voor vingervlekken. Daarnaast zien we op de achterzijde de fysieke vingerafdrukscanner en enkele cameralens.

‘Huawei P40 (Pro)-prijzen gelekt: verkrijgbaar vanaf 799 euro’

De prijzen van de Huawei P40-serie zijn naar buiten gebracht door Twitteraar @RODENT950, die eerder bleek een goede vinger aan de pols te hebben van onaangekondigde Huawei-toestellen. Volgens hem brengt Huawei de P40-serie in drie varianten uit. Naast de normale Huawei P40 komt er ook een P40 Pro en een nog duurdere P40 Pro PE, wat staat voor Premium Edition. Prijzen wijzen erop dat van elk model verschillende configuraties beschikbaar komen. De insider merkt wel op dat de prijzen kunnen variëren per land. Volgens hem zit er zo’n 50 tot 100 euro speling in.

