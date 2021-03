Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie de afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Samsung Galaxy A52 (5G) en A72 officieel: dit zijn de nieuwe midrangers

Na heel veel geruchten, gelekte afbeeldingen en specificaties zijn de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 officieel gepresenteerd. De smartphones werden tijdens het Galaxy Awesome Unpacked-event getoond en zijn binnenkort verkrijgbaar. De toestellen volgen de Galaxy A51 en A71 van vorig jaar op, die erg populair zijn in Nederland. De Galaxy A52 verschijnt in twee versies: eentje met 4G en een duurder 5G-model. Voor de instapversie betaal je 349 euro, terwijl de 5G-variant voor 429 euro over de toonbank gaat. De Galaxy A72, die alleen met 4G-ondersteuning verschijnt, kost 449 euro. Daarmee zijn de nieuwe Galaxy A-telefoons iets goedkoper dan hun voorgangers.

→ Lees verder over de aankondiging van de Samsung Galaxy A52 en A72

→ Ook interessant: Galaxy A52 vs Galaxy A51 en Galaxy A72 vs Galaxy A71

→ Dit kun je verwachten van de Samsung A52 en A72 updates

Google onthult nieuwe Nest Hub: slim scherm kan je slaap bijhouden

Google heeft een nieuwe Nest Hub aangekondigd. Het slimme scherm volgt de originele Nest Hub op (die ook in Nederland is uitgebracht) en biedt verschillende verbeteringen. Volgens Google zijn de speakers van de Nest Hub krachtiger en daardoor vergelijkbaar met die van de Nest Audio. Het slimme scherm produceert mooier geluid en heeft ook 50 procent meer bass. De belangrijkste vernieuwing van de tweede generatie Google Nest Hub heeft echter te maken met slapen. Het apparaat heeft een Soli-radarchip, die we kennen van de Pixel 4-telefoons, en gebruikt deze om je slaap bij te houden. De Nest Hub registreert je ademhaling tijdens je slaap, of je veel beweegt en weet zelfs als je hoest of snurkt.

→ Lees verder over de nieuwe Google Nest Hub en alle verbeteringen

Deze 3 Nokia-smartphones worden (misschien) op 8 april aangekondigd

HMD Global, het bedrijf achter Nokia-smartphones, heeft de pers uitgenodigd voor een online bijeenkomst op 8 april. De presentatie gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Alhoewel HMD haar mond niet voorbij praat op de uitnodiging, weten we dankzij geruchten al welke toestellen de fabrikant misschien gaat aankondigen. Nokia zou 8 april een naamsverandering doorvoeren. Volgens NokiaPowerUser gaat het bedrijf een nieuwe telefoonreeks introduceren. De website claimt dat de primeur is voor de Nokia G10, die de spirituele opvolger van de Nokia 8.3 5G moet worden. De G10 schijnt een scherm van 6,4 (of 6,5) inch te krijgen met een 120Hz-ververssnelheid, waardoor onder meer animaties heel vloeiend ogen.

→ Lees verder over het Nokia-evenement op 8 april

‘Samsung Galaxy S21 FE wordt op 19 augustus aangekondigd’

De bekende telecominsider Evan Blass (of Evleaks) heeft op Voice een roadmap gedeeld van Samsung-producten die dit jaar nog verschijnen. Daarop is te zien dat op 19 augustus een nieuw Unpacked-event plaatsvindt, waar de ‘FE’ wordt onthuld. Hierbij gaat het zeer waarschijnlijk om de Galaxy S21 FE, een goedkopere versie van de S21 en opvolger van de S20 FE. De Galaxy S20 FE werd vorig jaar in september aangekondigd en lag kort daarna in de Nederlandse winkels. Volgens de roadmap komt Samsung in juni met een nieuwe Android-tablet en is het bedrijf een maand later om de Galaxy A22 uit te brengen.

→ Lees verder over de vermeende aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE

‘Poco X3 Pro gelekt: dit zijn de renders en prijzen’

De Poco X3 Pro wordt hoogstwaarschijnlijk aanstaande maandag (22 maart) aangekondigd en door gelekte renders weten we nu hoe het toestel eruit komt te zien. De afbeeldingen zijn gedeeld door telefooninsider Ishan Agarwal en tonen dat het design van de smartphone vergelijkbaar is met dat van de Poco X3 NFC, die vorig jaar verscheen. Zo zien we een groot camera-eiland op de achterkant, met daaronder het Poco-logo. Het scherm vult bijna de volledige voorkant en heeft een klein gat bovenin voor de selfiecamera. Het toestel komt in drie kleuren en lijkt een vingerafdrukscanner aan de zijkant te hebben.

→ Lees verder en bekijk de renders van de Poco X3 Pro

Video van de week: Oppo Find X3 Pro review