Het beste Android-nieuws: Samsung A53 en Xiaomi 12 naar Nederland

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De Samsung Galaxy A53 is officieel gepresenteerd tijdens een event, nadat de smartphone al veelvuldig verscheen in geruchten en op gelekte afbeeldingen. Het toestel volgt de Galaxy A52 en Galaxy A52s op, die sinds vorig jaar in Nederland te koop en erg populair zijn. De Galaxy A53 is vanaf 1 april verkrijgbaar in Nederland. Voor de goedkoopste versie betaal je 449 euro en dan krijg je 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ga je voor de variant met 8GB RAM en 256GB opslag, dan ben je 509 euro kwijt. Het toestel heeft een snellere processor, grotere batterij, betere camera’s en nieuwere software.

Tijdens hetzelfde Samsung-evenement is ook de Galaxy A33 onthuld. Het toestel verscheen al veelvuldig in geruchten en op gelekte afbeeldingen, maar ziet nu officieel het levenslicht. De Galaxy A33 volgt de Galaxy A32 van vorig jaar op. Belangrijk om te weten is dat de A32 in een 4G- én 5G-versie beschikbaar kwam; de nieuwe A33 heeft standaard 5G aan boord. De Samsung Galaxy A33 is vanaf 22 april in Nederland te koop en kost 369 euro. Daarmee is de smartphone duurder dan zijn voorganger, die een adviesprijs van 299 euro had. Het nieuwe toestel verschijnt in drie kleurtjes: Awesome Black (zwart), Awesome Blue (blauw) en Awesome Peach (geel/oranje).

Een favoriet stukje software van Google voor veel mensen is Android Auto. Dat werkt in veel auto’s door je smartphone aan de auto te koppelen door middel van een usb-kabel. Dat levert ook echter regelmatig frustraties op, waarbij zo’n kabel vaak de hoofdrol speelt. Verbinding kan niet worden gemaakt, valt weg of Android Auto wordt niet automatisch gestart. In de nieuwste versie van de Android Auto-app (7.5.121104) is daar een check voor ingebouwd. Mishaal Rahman laat weten dat er ‘USB Startup Diagnostics’ is toegevoegd aan de app. Daarmee wordt snel en simpel gecheckt of de gebruikte usb-kabel wel voldoet voor een stabiele verbinding met de auto.

De Xiaomi 12 werd eerder gepresenteerd in China, maar komt nu ook naar Nederland. Dit toestel wordt door Xiaomi gepositioneerd tussen de twee andere smartphones in. Er is een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor aanwezig, samen met minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Het scherm is hetzelfde als de goedkopere 12X en daardoor relatief makkelijk te bedienen. Ook deze Xiaomi 12-telg is uitgerust met een viertal camera’s. Het gaat om dezelfde sensoren als bij de 12X, maar wel zijn er meer functies aanwezig. Zo kun je denken aan ‘Xiaomi ProFocus’, waarbij een onderwerp altijd scherp in beeld is.

Het nieuwe Android-virus Escobar is vernoemd naar de Colombiaanse drugsbaas en probeert telefoons van slachtoffers geheel over te nemen. Dat doet de malware door de eenmalige inlogcodes van Google Authenticator te kapen. De uiteindelijke motivatie van de criminelen is geld. Het virus is namelijk in staat om de telefoon van een slachtoffer (zo goed als) helemaal over te nemen. Dat doet de malware door zogeheten ‘overlays’ te plaatsen. Hierbij worden aanmeldschermen van legitieme apps zo goed mogelijk nagebouwd, waardoor het lijkt alsof je inlogt bij je e-maildienst (zoals Gmail) of bankieren-app. In werkelijkheid heb je te maken met ‘nep-apps’ en worden de persoonlijke gegevens onderschept.

