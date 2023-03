Samsung A54 officieel en Google Pixel 8 gelekt (Android-nieuws #11 2023)

Samsung presenteert opvolgers voor zijn populairste smartphones en de Google Pixel 8 is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Samsung Galaxy A54 is deze week officieel gepresenteerd. Door alle geruchten en lekken wisten we stiekem al bijna alles over de nieuwe smartphone, maar nu is bekend wanneer ‘ie in de winkels ligt. Het toestel kost 489 euro, volgt de populaire Galaxy A53 van vorig jaar op en beschikt over een aantal verbeteringen.

Zo heeft de Samsung A54 een ander design. Het ontwerp lijkt op dat van de Galaxy S23-telefoons, omdat de camera’s achterop niet meer in een ‘eiland’ zitten, maar los uit de behuizing steken. Dit oogt vooral simpeler. Daarnaast is de A54 een stukje sneller geworden.

Samsung kondigt niet alleen de Galaxy A54 aan, maar brengt ook de Galaxy A34 uit in Nederland. Het toestel is de opvolger van de Galaxy A33, heeft een adviesprijs van 389 euro en is nu verkrijgbaar. Daarmee is de telefoon bij de release twee tientjes duurder dan zijn voorganger.

Omdat de Samsung Galaxy A34 een goedkoper toestel is dan de A54, zijn ook de specificaties iets minder goed. Zo heeft de smartphone een simpelere MediaTek-processor, minder werkgeheugen en andere camera’s achterop. Hierbij gaat het om een 48 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

Het regent Google-nieuwtjes. Eerder zagen we al renders van de Google Pixel 8 Pro voorbijkomen en nu is het de beurt aan de gewone Pixel 8. Het gaat niet om officiële foto’s, maar om met de computer gemaakte afbeeldingen. Die zijn gebaseerd op het gelekte ontwerp van het toestel. Ze geven daardoor een goed beeld van hoe de smartphone eruit komt te zien.

Wat vooral opvalt is het formaat. De Pixel 8 zou een scherm van 6,2 inch krijgen. Dat is een stukje kleiner dan de Pixel 7, die een 6,3 inch-display heeft. Aan de achterzijde lijkt de Pixel 8 sterk op zijn voorganger. We zien weer een horizontale camerabalk, waarin twee lenzen verstopt zitten.

De laatste high-end smartphone van Nokia is helaas alweer enkele jaren oud. De rechten om de merknaam te gebruiken zijn in handen van HMD Global en sindsdien zijn er niet al te spannende toestellen uitgebracht. Daar kan later dit jaar zomaar verandering in komen. Het merk werkt volgens geruchten namelijk aan een high-end smartphone, de Magic Max.

Van het toestel zijn nu allerlei specificaties verschenen, maar neem alvast een flinke korrel zout, want het geheel klinkt als de perfecte smartphone. Zo wordt de Magic Max aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 2-chip van fabrikant Qualcomm. Dat is een logische keuze, want het is de meest krachtige en efficiënte chip van dit moment.

De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn Samsungs meest recente toptoestellen en worden alom geprezen, ook door Android Planet. De smartphones zijn razendsnel, de batterij houdt het lang vol en de camera’s zijn haarscherp. Althans, dat laatste lijkt bij sommige gebruikers mis te gaan.

Online melden gebruikers en techwebsites (waaronder NotebookCheck) namelijk een kwaaltje van de Galaxy S23 en S23 Plus. Bij foto’s die met de hoofdcamera genomen worden, verschijnt soms een wazige kring of vlek in beeld. Van binnen naar buiten is de foto dan scherp, onscherp en weer scherp. Een vreemd fenomeen dus.

