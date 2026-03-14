‘Specificaties van Samsung A57 en A37 gelekt’ (Android-nieuws #11)

Vorige week lekten al de prijzen, nu weten we veel specs van twee populaire Samsungs op komst. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na de lancering van de high-end Galaxy S26-serie, maakt Samsung zich op voor de introductie van twee voordeligere smartphones. Mogelijk worden ze deze maand nog gelanceerd. Dankzij Android Headlines kunnen we nu de volledige specificaties van de Samsung Galaxy A57 en Galaxy A37 met je delen.

De A57 wordt dankzij de nieuwe Exynos 1680-chip iets sneller. Je krijgt 8GB werkgeheugen en kiest uit varianten met 128 of 256GB opslag. De A37 heeft net als de A57 een accu van 5000 mAh, op te laden met 45 watt. Maar, er is meer bekend.

Het lijkt erop dat twee bekende merken hun bestaande toestellen duurder gaan maken. De reden? Sommige telefoononderdelen kosten steeds meer. Ten eerste is daar de Chinese smartphonemaker Oppo die de prijzen van zijn toestellen spoedig (vanaf maandag 16 maart) gaat verhogen.

Het gaat bij Oppo niet om nog te verschijnen telefoons, maar toestellen die momenteel te koop zijn. Ook OnePlus, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt, gaat de prijzen voor smartphones verhogen. Vooralsnog blijven Nederland en België buiten schot.

De Google Pixel 10 Pro Fold stamt uit augustus 2025, waardoor wij de komende tijd eigenlijk geen opvolger verwachten. Toch gaat de nieuwste generatie vouwbare toestellen ineens een stuk meer leven na een lek. Android Headlines heeft renders van de Google Pixel 11 Pro Fold bemachtigd en deelt ook specs.

Op het eerste gezicht is er maar weinig wat de huidige en toekomstige telefoon onderscheidt, toch zijn er verschillen. Zo is het camera-eiland anders gemaakt en zijn er hardnekkige geruchten dat de nieuwste generatie op een nieuw chipset draait.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Groot nieuws voor iedereen die weleens appt. Uit een recente bètaversie van WhatsApp blijkt dat er gewerkt wordt aan een nieuw uiterlijk voor chats en een premiumversie van de berichtendienst. Dit weet WABetaInfo te melden, dat in testversies van de chat-app duikt om nieuwe functies te ontdekken.

Naast het nieuwe chatdesign zijn er aanwijzingen dat WhatsApp werkt aan een betaald abonnement. De testversie geeft een inkijkje in wat er eventueel achter een betaalmuur verdwijnt. Vooralsnog blijft WhatsApp gratis, maar niemand weet hoelang nog.

Misschien ben je ze al tegengekomen en anders ga je erop letten: in de Play Store staan sinds kort labels bij apps die slecht zijn voor de accuduur van je toestel. Niet alleen gebruikers doen hun voordeel met deze info. Ook voor ontwikkelaars is het inzichtelijk om te weten dat hun apps niet zuinig genoeg zijn.

De verschillende waarschuwingen die Google bij bepaalde apps plaatst, gaan onder andere over het onnodig uitvoeren van achtergrondprocessen (zogenaamde wakelocks) en het overmatig gebruik van systeembronnen.

