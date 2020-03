Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek niet alles kunnen volgen? Geen zorgen: met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bijgepraat.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nokia 8.3 5G, 5.3 en 1.3 officieel: alles over de nieuwe Nokia-telefoons

Nokia heeft tijdens een evenement zijn eerste 5G-smartphone gepresenteerd. De Nokia 8.3 5G biedt wereldwijde 5G-ondersteuning en heeft goede specs. Daarnaast kwam Nokia met twee nieuwe budgettelefoons: de Nokia 5.3 en Nokia 1.3. Laatstgenoemde is een Android Go-toestel.

De Nokia 8.3 5G wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 765G-chip en heeft verder 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte, wat moet zorgen voor vlotte prestaties. Het scherm is met 6,81 inch behoorlijk groot en beschikt over een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. In het display zit aan de linker bovenkant een klein gaatje voor de 24 megapixel-selfiecamera.

→ Lees verder over de nieuwe Nokia-smartphones

Steeds meer Nederlanders kopen smartphone boven de 800 euro

Het aantal Nederlanders dat een smartphone boven de 800 euro koopt, neemt toe. Al 26 procent van de toestellen die we gebruiken, heeft een losse adviesprijs van minimaal 800 euro. Dat is opvallend omdat experts jarenlang dachten dat er nauwelijks vraag zou zijn naar zulke dure telefoons.

26 procent van alle smartphones die in Nederland gebruikt worden, kost minstens 800 euro. Dat meldt Telecompaper op basis van eigen consumentenonderzoek. Deze cijfers zijn gebaseerd op de tweede helft van 2019 en betekenen een groei van vijf procentpunt ten opzichte van de eerste helft van dat jaar.

→ Lees verder over de populair geworden dure smartphones



Popcorn Time keert terug: illegale streamingdienst komt met nieuwe versie

De populaire illegale streamingdienst Popcorn Time is na vier jaar afwezigheid ineens teruggekeerd. De maker zegt mensen een hart onder de riem te willen steken die nu thuis zitten. In een Twitter-bericht laat de maker weten dat Popcorn Time 4.0 vanaf nu beschikbaar is.

Met de tekst ‘Love in the Time of Corona’ lijken de makers alle mensen die nu thuis zitten een steuntje in de rug te willen geven. Op deze nieuwe versie zijn wederom honderden gratis films en series te bekijken. Alle vorige varianten van de app werden offline gehaald nadat de filmindustrie aanklachten indiende.

→ Lees verder over de terugkeer van Popcorn Time

Motorola introduceert Moto E6s met dubbele camera voor 99 euro

Motorola heeft een nieuwe budgetsmartphone in de Moto E-lijn aangekondigd. De Moto E6s heeft een dubbele camera, 6,1 inch-scherm met notch en lage adviesprijs van 99 euro.

De Motorola Moto E6s is een smartphone van nog geen 100 euro en behoort daarmee tot de goedkoopste Android-toestellen van dit moment. Het toestel is begin april in Nederland verkrijgbaar en komt in één kleur (blauw). De smartphone lijkt op de Moto E6 Plus, die een aantal maanden geleden werd aangekondigd, en heeft veel dezelfde hardware.

→ Lees verder over de Motorola Moto E6s

Video van de week: Motorola Moto G8 Power review