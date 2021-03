Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie de afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

OnePlus 9 (Pro) officieel: alles over de nieuwe high-end smartphones

De OnePlus 9 Pro is het gloednieuwe vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker. Het toestel is te koop voor 899 euro. Dat is voor de versie met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Voor 999 euro koop je het model met 12GB RAM en 256GB opslag. Ook de reguliere OnePlus 9 is aangekondigd en dit toestel is met een adviesprijs van 699 euro een stuk betaalbaarder. Daarbij heb je ook keuze uit versies met 8GB of 12GB RAM en 128GB of 256GB geheugen (voor 799 euro). Niet elke kleur is te krijgen in beide configuraties en alleen het blauwe model heeft een matte afwerking.

Motorola onthult high-end Moto G100: dit moet je weten over de smartphone

Na veel geruchten is de Motorola Moto G100 officieel onthuld. De Moto G100 is in tegenstelling tot veel andere Motorola-toestellen een high-end smartphone met indrukwekkende specificaties en een hoger prijskaartje. De Moto G100 kost 499 euro en ligt medio mei in de Nederlands winkels. Veel andere Moto-telefoons kosten vaak niet meer dan 300 euro. De onlangs verschenen Moto G30 kost zelfs slechts 179 euro. De Motorola Moto G100 beschikt over een Snapdragon 870-processor. De 870 is erg krachtig en beschikt bovendien over 5G-ondersteuning, waardoor de Moto G100 overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk. De telefoon heeft ook veel werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (128GB).

Dit zijn de Poco X3 Pro en Poco F3: erg goede specs voor weinig geld

Met de Poco X3 Pro brengt de Chinese fabrikant een opvolger uit voor de Poco X3 NFC van vorig jaar. Dit toestel kenmerkte zich door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en dat is bij de Poco X3 Pro niet anders. De Poco X3 Pro beschikt over een snelle Snapdragon 860-processor, die voor goede prestaties moet zorgen. Het scherm is 6,67 inch groot en heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz, een feature die we nog lang niet bij alle goedkopere Android-smartphones zien. Omdat het vaker zichzelf vaker vernieuwt, zien animaties en beelden er veel soepeler uit. Dat merk je als je gaat scrollen of gamen.

De duurzame Fairphone 2 werd in 2015 gelanceerd met Android 5.0 (Lollipop) en wordt op dit moment bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie). Dit is een Android-versie die in 2018 door Google beschikbaar werd gemaakt en daardoor lijkt het alsof Fairphone hopeloos achter de feiten aanloopt. Desondanks is het indrukwekkend dat het de fabrikant is gelukt om de Fairphone 2 van de update te voorzien. De smartphone beschikt namelijk over een Snapdragon 801-chip, die al jaren niet meer door maker Qualcomm wordt ondersteund. Deze processor zat ook in oude telefoons als de Samsung Galaxy S5, OnePlus X en LG G3.

Realme 8 Pro officieel: betaalbare smartphone met 108 megapixel-camera

Het nieuwe toestel is de opvolger van de Realme 7 Pro, die ook in Nederland is uitgebracht. De Realme 8 Pro valt vooral op door de 108 megapixel-camera op de achterkant, een feature die we kennen we bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra. De camera’s perst pixels samen om tot mooiere foto’s te komen en moet ook goed presteren bij mindere lichtomstandigheden. Op de achterkant zit ook een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s. Verder is een 2 megapixel-macrocamera aanwezig voor kiekjes van heel dichtbij en een andere 2 megapixel-lens is bedoeld om zwart/wit-foto’s te maken. Selfies maak je met de 16 megapixel-frontcamera, die in een klein gat in het scherm zit.

