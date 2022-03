Het beste Android-nieuws: Nothing phone (1) en nieuwe Google Nest Hub

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De OnePlus 10 Pro werd een tijdje geleden in China uitgebracht, maar gek genoeg moesten we in Europa op de smartphone wachten. Daar komt binnenkort verandering in, want op donderdag 31 maart komt het vlaggenschip ook hier uit. Consumenten kunnen de telefoon dan direct pre-orderen. De OnePlus 10 Pro volgt de OnePlus 9 Pro op, die ongeveer een jaar geleden verscheen. Het gaat dan om de officiële lancering; we weten nog niet wanneer de OnePlus 10 Pro ook daadwerkelijk te koop is. Tijdens het evenement, dat via een livestream te volgen is, krijgen we hoogstwaarschijnlijk te horen wat de releasedatum is en wat de 10 Pro gaat kosten.

Tijdens een online evenement maakt Carl Pei, die jarenlang bij OnePlus werkte, bekend dat zijn bedrijf Nothing later dit jaar met een smartphone komt. De phone (1) is het eerste toestel van de fabrikant, dat ergens ‘deze zomer’ moet verschijnen. Nothing maakt geen releasedatum bekend en toont ook niet hoe de telefoon eruit komt te zien. Wel laat het bedrijf weten dat de phone (1) op een Snapdragon-chip van Qualcomm draait, net als de meeste Android-toestellen. Het is nog onduidelijk om welke Snapdragon-processor het precies gaat, waardoor we ook niet weten of de phone (1) een high-end toestel wordt, of juist een goedkopere smartphone.

De Samsung Galaxy A52s is één van de krachtigste en populairste midrange smartphones van 2021. De rappe prestaties van het toestel lijken voor veel gebruikers echter voorbij na het installeren van de Android 12-update. Op verschillende Samsung-fora wordt geklaagd over trage animaties en een haperende interface. Hierdoor voelt het toestel sloom aan – terwijl dit met Android 11 niet het geval was. Naast de mindere prestaties zorgen ook nieuwe accuproblemen voor grote ergernis onder Galaxy A52s-gebruikers. Sommige mensen hebben als ‘oplossing’ de hoge ververssnelheid van het scherm verlaagd, maar dit lijkt weinig te helpen. Er wordt ook gesproken over kleine bugs, zoals een slecht werkende nabijheidssensor.

De Google Nest Hub (tweede generatie) is inmiddels bijna een jaar oud en dus lijkt het tijd voor een nieuwe versie. De doorgaans betrouwbare website 9to5Google heeft van een bron gehoord dat de zoekgigant werkt aan een nieuw ‘slim scherm’. De grote vernieuwing zou een afneembaar display zijn, zodat de Nest Hub tevens als tablet fungeert. Hierdoor lijkt het er dus op dat de Nest Hub (2022) een veelzijdiger apparaat wordt, omdat je ‘m zowel als slimme speaker als tablet kan gebruiken. Handig voor als je iets op het grote scherm wil opzoeken, of simpelweg een website wil bezoeken. Ben je ermee klaar, dan kun je het display weer in de speaker bevestigen.

Met de Galaxy A53 brengt Samsung een opvolger voor de succesvolle en populaire Galaxy A52 uit. De smartphone is op verschillende punten verbeterd: zo is de processor sneller, de batterij groter en het scherm helderder. Maar misschien nog wel belangrijker: de Galaxy A53 krijgt langer software-updates. Hierdoor kunnen gebruikers jarenlang rekenen op Android-updates met nieuwe functies en beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden. Maar hoe lang wordt de Samsung Galaxy A53 precies bijgewerkt? Het bedrijf belooft dat de telefoon vier jaar lang van Android-versie-updates wordt voorzien, en gedurende vijf jaar beveiligingspatches ontvangt.

