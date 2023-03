Vier nieuwe Xiaomi-telefoons naar Nederland (Android-nieuws #12 2023)

Xiaomi brengt liefst vier smartphones uit in Nederland en Nothing heeft nieuwe oordopjes. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Redmi Note 12 is de nieuwe instapsmartphone van Xiaomi en beschikt over een groots amoled-scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde voor een vloeiende ervaring. De processor is de Snapdragon 685 van Qualcomm, die wordt bijgestaan door 4GB en een ruime hoeveelheid opslaggeheugen.

Op de achterzijde zijn drie camera’s aanwezig, waaronder de 50 megapixel-hoofdcamera. De smartphone draait op Android 13, komt op de markt in een drietal kleuren en biedt geen ondersteuning voor 5G.

De Oppo Find X6 Pro is het gloednieuwe vlaggenschip van het Chinese bedrijf en de opvolger van de Find X5 Pro. De smartphone heeft een opvallend design met een gigantisch camera-eiland achterop, maar ook de behuizing springt in het oog. Naast versies met een ‘standaard’ glazen achterkant verschijnt er ook een variant met een achterzijde van kunstleer.

De Oppo Find X6 Pro heeft een fors oled-QHD-scherm van 6,82 inch, wat nog iets groter is dan het 6,7 inch-display van zijn voorganger. Opvallend is dat het scherm van de Find X6 Pro een piekhelderheid van 2500 nits kan behalen. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S23 Ultra gaat tot maximaal 1750 nits.

Stel, je maakt een schermafbeelding van je digitale creditcard, een mail of brief en knipt persoonlijke informatie weg. Even later weet iemand de originele screenshot en dus ook die weggeknipte informatie te achterhalen. Hoe dan?

De bug bevindt zich in de ingebouwde fotobewerker-app op Pixel-smartphones, zo ontdekten de onderzoekers Simon Aaarons en David Buchanan. Wanneer je een schermafbeelding bijsnijdt, worden deze bewerkingen niet waterdicht opgeslagen. Dat betekent dat de weggehaalde informatie daardoor weer te achterhalen is. Zo is je weggesneden adres ineens wél te vinden.

Nothing heeft de opvolger van zijn premium oordopjes gepresenteerd. De Ear (2) behouden hetzelfde ontwerp en zijn iets lichter. Het setje draadloze oordopjes heeft wederom een transparant ontwerp in een lichtere behuizing. De oordopjes zijn in-ear, wat betekent dat je rubberen opzetstukjes meegeleverd krijgt om de pasvorm optimaal aan te passen aan jouw oren.

De oordopjes zijn IP54-gecertificeerd en kunnen daardoor tegen een regenbui of flinke workout. De drivers (de luidsprekers in de oordopjes) zijn veranderd, waardoor de lage en hoge tonen volgens Nothing helderder klinken. Je bedient de Ear (2) door in het steeltje te knijpen, net iets anders dan de voorgangers dus.

HMD Global – dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones – heeft in India een heel goedkoop toestel onthuld. De Nokia C12 Pro, zoals de smartphone heet, kost omgerekend namelijk maar 79 euro. Daarmee hoort ‘ie bij de meest betaalbare toestellen van dit moment.

De Nokia C12 Pro draait op Android 12 (Go Edition), een speciale versie van het besturingssysteem voor apparaten met langzame hardware. Het nieuwere Android 13 (Go) ontbreekt dus, terwijl dit wel op bijvoorbeeld de Nokia C32 en C22 te vinden is. HMD Global belooft de C12 Pro twee jaar lang te ondersteunen met beveiligingspatches.

