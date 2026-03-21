Zit jij te wachten op deze WhatsApp-functie? (Android-nieuws #12)

WhatsApp werkt aan een nieuwe belfuncties en de nieuwste Poco’s zijn een feit. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

In de nieuwste bètaversie voor Android blijkt dat WhatsApp de mogelijkheden voor ingebouwde ruisonderdrukking onderzoekt. De functie moet ervoor zorgen dat ongewenste achtergrondgeluiden worden geblokkeerd, waardoor de kwaliteit van bel- en videogesprekken automatisch wordt verbeterd.

De technologie isoleert de stemmen van gebruikers door middel van een filter. Daardoor worden bepaalde frequenties geblokkeerd en omgevingsgeluiden naar de achtergrond gedrukt. De functie zal automatisch aanstaan

→ Zo gaat noise cancelling in WhatsApp werken

De nieuwe Poco X8 Pro Max is een smartphone die valt in het hogere middensegment. Het toestel kost 529,90 euro en is daarmee net iets goedkoper dan bijvoorbeeld de onlangs gelanceerde Google Pixel 10 (van 549 euro). De Poco beschikt wel over behoorlijk indrukwekkende specificaties.

Zo valt de gigantische accu van 8500 mAh op, wat fors meer is dan bij andere Android-telefoons. Ter vergelijking: de 1449 euro kostende Samsung Galaxy S26 Ultra en heeft een veel kleinere 5000 mAh-batterij. De Poco X8 Pro Max moet het zonder problemen twee volle dagen moeten uithouden met een enkele lading.

→ Alles over de Poco X8 Pro (Max) lees je hier

In Google Maps v26.11.06 is door Android Authority, een bekende website voor Android-geruchten, ontdekt dat er binnenkort een fiets wordt toegevoegd bij ‘jouw voertuigen’. Of het bij één type fiets blijft en of het mogelijk wordt om de fiets net zo aan te passen als de auto’s, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Je hoeft niet bang te zijn dat er voor deze functie ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd. Volgens experts gaat het alleen om een cosmetische aanpassing. Wanneer de functie wordt uitgerold, is nog niet bekend.

→ Google Maps maakt fietstochten leuker

Samsung komt mogelijk snel met de nieuwste Galaxy A-telefoons. De Galaxy A57 en A37 kwamen al vaak in geruchten voorbij en worden misschien later deze maand onthuld, al heeft Samsung dit niet bevestigd. Het lijkt er daarnaast op dat de fabrikant nieuwe softwarefuncties aan de Galaxy A-toestellen toevoegt.

Zo zou Now Brief op de Samsung A57 en A37 te vinden zijn, waarmee je driemaal daags een overzicht krijgt met belangrijke informatie. Denk aan afspraken in je agenda, het weerbericht en interessante afspeellijsten in Spotify. Ook nieuw is Transcript Assist, een automatische transcribeerfunctie.

→ Nieuwe features voor de Samsung Galaxy A57

De Oppo Find N6 is officieel gepresenteerd, maar het opvallende toestel komt voorlopig niet naar Europa. Het is ’s wereld eerste vouwbare smartphone waarbij je de vouw niet meer voelt, belooft Oppo. Het scharnier heeft een hoogte van slechts 0,05 millimeter waardoor het scherm zo goed als volledig vlak zou zijn. Dankzij een nieuw soort flexibel glas moet dat ook zo blijven, zelfs na 600.000 keer open- en dichtklappen.

Het dunne toestel heeft een 6,62 inch-scherm aan de buitenkant met randen die slechts 1,4 millimeter dik zijn. Aan de binnenkant zit een 8,12 inch-display waarop je kunt multitasken. Dichtgevouwen is de Oppo Find N6 maar 8,93 millimeter dik en de smartphone weegt 225 gram.

→ Dit is de vouwbare Oppo Find N6