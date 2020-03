Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek niet alles kunnen volgen? Geen zorgen: met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bijgepraat.



Huawei onthult P40 en P40 Pro: nieuwe vlaggenschepen zonder Google-apps

Huawei heeft tijdens een online evenement zijn nieuwe vlaggenschepen aangekondigd: de P40 en P40 Pro. De toestellen hebben flink verbeterde camera’s, indrukwekkende hardware, maar geen Google-apps.

De afgelopen weken verschenen veel geruchten over de Huawei P40 en P40 Pro en nu zijn de smartphones eindelijk onthuld. De Chinese fabrikant zou de toestellen eerst in Parijs aankondigen, maar door het coronavirus moest het bedrijf uitwijken naar een online event. Wij hebben de P40 Pro al even mogen uitproberen. Check de Huawei P40 Pro preview voor een eerste indruk.

→ Lees verder over de Huawei P40 en P40 Pro

Huawei brengt alternatief voor Google Assistent uit: Celia

De kersverse Huawei P40 en P40 Pro hebben geen Google-apps, en dus ook geen Assistent. Huawei voegt daarom haar eigen digitale hulpje toe: Celia. Dit hulpje verstaat (voorlopig) geen Nederlands, maar spreekt wel Engels, Frans en Spaans.

Celia werkt grotendeels hetzelfde als andere digitale assistenten. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe warm het morgen wordt, een telefoongesprek starten en een afspraak aan je agenda toevoegen. Ook het afspelen van muziek is geen probleem. Verder is Celia ook in de standaard camera-app van de Huawei P40 (Pro) te vinden.

→ Lees verder over Huawei Celia

Xiaomi brengt Mi 10 en Mi 10 Pro naar Nederland voor 799 en 999 euro

Xiaomi brengt de Mi 10 en Mi 10 Pro, twee high-end smartphones met goede specs en een 90Hz-scherm, ook naar Europa. De smartphones gaan 799 en 999 euro kosten en zijn binnenkort in Nederland beschikbaar.

De Chinese fabrikant kondigde de Mi 10 en Mi 10 Pro vorige maand al officieel aan, maar maakt nu bekend dat de smartphones ook in Europa verschijnen. De Mi 10 en Mi 10 Pro kosten respectievelijk 799 en 999 euro en zijn vanaf 15 april in Nederland verkrijgbaar. De telefoons zijn dan te koop bij MediaMarkt en Coolblue.

→ Lees verder over de Nederlandse release van de Xiaomi Mi 10



‘Samsung Galaxy S20-serie verkoopt fors minder dan voorganger’

De verkopen van de Samsung Galaxy S20 vallen tegen. Het toestel ging in de eerste weken 40 procent minder over de toonbank dan de Galaxy S10-serie. Het coronavirus is de grote boosdoener.

De Samsung Galaxy S20 is enkele weken wereldwijd te koop, maar stelt qua verkoopcijfers vooralsnog teleur. De hele Galaxy S20-serie verkoopt kort na de lancering 60 procent van het aantal van de Samsung Galaxy S10-serie in dezelfde periode. Deze eerste cijfers kwamen naar buiten via de Seoul Economic Daily, na een besloten conference call van Samsung met grote beveiligingsbedrijven.

→ Lees verder over de tegenvallende Samsung Galaxy S20-verkopen

‘Dit zijn alle specificaties van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro’

De OnePlus 8 Pro trekt alles uit de kast om de concurrentie te verslaan. Het nieuwe vlaggenschip schijnt een viervoudige camera, scherm met 120Hz-ververssnelheid en forse accu te krijgen.

Volgens geruchten wordt de OnePlus 8 (Pro) volgende maand pas gepresenteerd, maar de specificaties zijn geen verrassing meer. Tenminste, als de informatie van Ishan Agarwal klopt. De smartphone-insider heeft op Twitter nagenoeg alle specificaties van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro gedeeld.

→ Lees verder over de vermeende OnePlus 8 specificaties

Camera-update voor Samsung Galaxy S20-serie rolt uit in Nederland

De Samsung Galaxy S20-serie is inmiddels verkrijgbaar in Nederland. Vanaf nu rolt er een update uit voor Nederlandse toestellen, waarmee onder andere de autofocus van de camera beter wordt.

Nieuws over verschillende updates voor de Samsung Galaxy S20-serie verscheen al eerder. Toen ging het echter om updates voor de Zuid-Koreaanse markt, het thuisland van Samsung. De Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus en S20 Ultra zijn inmiddels ook hier te koop en nu rolt er ook hier een update uit voor deze toestellen.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy S20-camera-update

