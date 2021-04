Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Eindelijk Android Auto in Nederland

Sinds afgelopen week is Android Auto in Nederland beschikbaar. Wie een beetje handig is met telefoons kon er al langer mee aan de slag, maar sinds afgelopen week is het gebruik helemaal legaal. Googles platform voor onderweg zorgt ervoor dat je je smartphone veilig achter het stuur kunt gebruiken. Check onze Android Auto review voor een bespreking van alle mogelijkheid.

→ Lees verder over Android Auto release in Nederland

Xiaomi onthult vier nieuwe Mi 11-smartphones

De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi heeft afgelopen week vier nieuwe nieuwe toestellen in de Mi 11-serie gepresenteerd. Het gaat om de Xiaomi Mi 11 Ultra, twee versies van de Mi 11 Lite en de Mi 11i. Met de presentatie komt het aantal toestellen in de Mi 11-serie op vijf, want de normale Xiaomi Mi 11 werd begin februari al gepresenteerd. De Xiaomi Mi 11 Ultra wordt ook uitgebracht in Nederland en heeft een adviesprijs van 1199 euro.

→ Lees verder over de Xiaomi Mi 11-smartphones

‘LG stopt vanaf volgende week met het maken van smartphones’

De smartphonetak van LG kampt al jaren met grote verliezen. Als we de geruchten mogen geloven zet de fabrikant volgende week officieel een punt achter het maken van smartphones. Op 5 april is het afgelopen met LG-smartphones. Het bedrijf is een transitie begonnen waarbij het personeel van de smartphonedivisie wordt overgeplaatst naar andere bedrijfstakken, aldus de krant Korea Times.

→ Lees verder over de staking van LG-smartphones

Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE krijgt 32 megapixel-selfiecamera

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, wordt de Samsung Galaxy S21 FE straks verkrijgbaar in vijf opvallende kleurtjes. Het toestel zou ook beschikken over een 32 megapixel-camera voor selfies. De Samsung Galaxy S21 FE, die later dit jaar moet verschijnen, wordt in vijf kleuren uitgebracht. Naast een grijs/zilver, wit, paars en roze variant zou de smartphone ook in een lichtgroene kleur worden uitgebracht. Dat schrijft GalaxyClub.

→ Lees verder over de vermeende Samsung Galaxy S21 FE kleuren

Sony onthult Xperia 1 III (en meer) waarschijnlijk op 14 april

Sony gaat op 14 april nieuwe smartphones aankondigen, zo laat het bedrijf weten. Waarschijnlijk krijgen we de Xperia 1 III te zien, mogelijk samen met de Xperia 10 III. Sony Mobile maakt via Instagram bekend dat op 14 april een online evenement plaatsvindt, waar nieuwe Xperia-telefoons worden aangekondigd. De presentatie gaat die dag om 9.30 uur Nederlandse tijd van start. De onthulling is dan te volgen via het YouTube-kanaal van Sony.

→ Lees verder over de Sony Xperia 1 III onthulling

Huawei kon gegevens Telfort-klanten inzien, of toch niet?

De Volkskrant berichtte afgelopen week dat Huawei gedurende langere periode de gegevens van Telfort-klanten kon inzien, dat inmiddels is opgegaan in moederbedrijf KPN. Ook zou de Chinese smartphonefabrikant neppe social media-profielen hebben gebruikt om het imago in Nederland bij te sturen. Huawei wijst in een schriftelijke reactie beide aantijgingen van de hand.

→ Lees verder over de Telfort-gegevens en Huawei

Video van de week: onze OnePlus 9 review