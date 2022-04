Het beste Android-nieuws: OnePlus 10 Pro naar Nederland en Pixel 6a

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Motorola staat erom bekend in rap tempo nieuwe smartphones uit te brengen. Zo werkt het bedrijf nu aan de Moto G52, de opvolger van de Moto G51 – die eind vorig jaar in Nederland verscheen. De betrouwbare website 91Mobiles heeft specificaties én afbeeldingen van het aankomende toestel online gezet. De Moto G51 krijgt naar verluidt een 6,55 inch-oled-scherm, in plaats van een lcd-display. Oled zorgt voor mooiere kleuren, een hoger contrast en diepe zwarttinten. De schermtechniek is bovendien energiezuiniger, wat gunstig is voor de accu van de Moto G51. Het display zou bovendien een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz hebben.

De OnePlus 10 Pro is al eerder gepresenteerd in China en komt nu ook officieel in Nederland uit. OnePlus verkoopt de 10 Pro vanaf 899 euro in een variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Voor 999 euro koop je de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De OnePlus 10 Pro is de opvolger van de OnePlus 9 Pro die een jaar geleden is uitgebracht. Het toestel voert vooral subtiele verbeteringen door. Zo belooft OnePlus dat het oled-scherm – opnieuw 6,7 inch groot – dankzij optimalisaties soepeler overkomt en minder stroom verbruikt. Het display gebruikt opnieuw een ververssnelheid van 120Hz voor vloeiende beelden.

Heb jij een leven vol stof, water en beweging? Samsung werkt aan een nieuwe robuuste smartphone die wel tegen een stootje kan. Renders van de Samsung Galaxy Xcover Pro 2 verschenen onlangs op Zoutons, in samenwerking met bekende lekker OnLeaks. Het toestel lijkt in veel opzichten op zijn voorganger, de Galaxy Xcover Pro. Zo heeft de smartphone opnieuw een robuuste plastic rand aan de zijkanten, die een stukje boven het scherm uitkomt. Deze rand beschermt het display als het toestel op de grond valt. Ook de achterkant van de Xcover Pro 2 is gemaakt van plastic, dat in tegenstelling tot glas niet snel beschadigt.

De onaangekondigde Oppo A76 blijkt al te koop in Nederland, zo ontdekte Android Planet. De Oppo A76 is een budgetsmartphone met verouderde software en eenvoudige specificaties. Gezien de prijs is dat begrijpelijk, al vallen er een paar zaken op. Zo beschikt de Oppo A76 over een 6,56 inch-scherm met een lagere hd-resolutie. Veel concurrerende smartphones hebben een scherper full-hd-display. De A76 is voorzien van een eenvoudige Snapdragon 680-processor, veel opslaggeheugen (128GB) en een gemiddelde accucapaciteit van 5000 mAh. Snel opladen is aanwezig en gaat met 33 Watt, wat lekker vlot is.

Door website TechXine is een foto gepubliceerd van de verpakking van de aankomende Google Pixel 6a. Het lijkt erop dat de boven- en onderzijde dezelfde kleur hebben, iets wat de andere twee Pixel 6-toestellen juist niet hebben. Eerder verschenen al vermeende renders van de Pixel 6a, waarop nog wel een tweekleurig design was te zien. Opvallend is het grote horizontale camera-eiland. Daarin zien we naast de flitser ook twee camera’s. Het zou gaan om een sensor met een resolutie van 12,2 megapixel, een stuk minder dan bij de andere Pixel 6-toestellen. Onder de motorkap zou dezelfde Tensor-processor aanwezig zijn.

