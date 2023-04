Motorola Edge 40 (Pro) en Samsung Galaxy S24 gelekt (Android-nieuws #13 2023)

Motorola’s nieuwste high-end smartphones zijn gelekt en er dook een opvallend gerucht op over Oppo en OnePlus. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Motorola presenteert binnenkort twee nieuwe smartphones en van beide modellen zijn nu alle specificaties bekend. Zoals verwacht is de Edge 40 Pro een licht aangepaste variant van de Motorola Edge X40, die eerder in China is gepresenteerd. We zien een snelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, bijgestaan door 12GB LPDDR5X-werkgeheugen en 256GB UFS 4.0-opslaggeheugen.

Dit type geheugen behoort tot de snelste van dit moment, zodat multitasking of bijvoorbeeld het wegschrijven van gemaakte foto’s geen probleem is. Het scherm is 6,67 inch groot en heeft afgeronde schermranden. Motorola kiest voor een full-hd-resolutie en maximale helderheid van 1300 nits.

OnePlus komt binnenkort met een nieuwe middenklasser op de markt. Een lekker wist afbeeldingen, specificaties en de prijs van het toestel te vinden. De Nord CE 3 Lite heeft een behuizing met platte zijkanten die een andere afwerking hebben dan de achterkant. Aan de zijkanten van het toestel vind je de aan- en uitknop en volumeregelaars.

Achterop de smartphone zien we het OnePlus-logo, met links bovenin een flitser en twee lenzen. In die twee lenzen zitten echter drie camera’s verstopt. Voorop de smartphone vind je een scherm van 6,72 inch. De Nord-telefoon is voor zover bekend in twee kleuren gespot, namelijk limoengroen en donkergrijs.

Het leek er deze week even op dat Oppo en OnePlus zouden stoppen met de verkoop van smartphones in Nederland. Volgens smartphone-insider Max Jambor, die het nieuws deelde op Twitter, stoppen Oppo en OnePlus met hun smartphoneverkoop in Nederland.

In een tweet geeft de bron aan dat de fabrikanten uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ook Nederland verdwijnen. De officiële statements van Oppo en OnePlus volgden snel. De bedrijven ontkennen uit Nederland te vertrekken en blijven dus voorlopig gewoon smartphones uitbrengen.

Schermen van Samsung staan hoog aangeschreven. Binnen de smartphonemarkt zien we daarom dat veel fabrikanten ook panelen van Samsung gebruiken. Al generaties lang vallen de schermen van Samsung’s S-modellen onder de besten op de markt en ook beter betaalbare smartphones uit bijvoorbeeld de A-serie zijn uitgerust met amoled-schermen en hoge ververssnelheden.

Volgens het laatste gerucht verbetert Samsung het scherm van het Ultra-model. De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt een ververssnelheid van 144Hz, aldus Sam Lover. Het huidige topmodel – de S23 Ultra – heeft een maximale ververssnelheid van 120Hz. Hoe hogen het aantal Hertz, hoe vloeiender de smartphone aanvoelt.

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je je WhatsApp-berichten wil laten verdwijnen. Misschien vind je het geen prettig idee dat collega’s of familie jouw appjes jaren later nog eens kunnen doorlezen. Of dat ze die ene foto nog steeds kunnen zien. Dan is het wel zo makkelijk dat deze na een bepaalde periode automatisch in rook opgaan.

Dat is gelukkig al jaren mogelijk. Je kiest zelf of de appjes na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen verdwijnen. De website WABetaInfo, die vaker schrijft over vernieuwingen binnen WhatsApp, ontdekte dat er binnenkort meer opties bijkomen. In een bèta van WhatsApp Desktop zijn maar liefst vijftien nieuwe vervalmogelijkheden te zien.

