Populaire midrangers Samsung eindelijk uit (Android-nieuws #13)

De Galaxy A57 en A37 van Samsung zijn gelanceerd, terwijl een andere fabrikant in zwaar weer zit. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

We moesten er iets langer op wachten dan vorig jaar, maar de aankondiging van de Samsung Galaxy A57 en A37 is nu een feit. De nieuwe telefoons volgen de populaire Galaxy A56 en A36 op en liggen binnenkort in de winkels. Op 10 april

vindt de release plaats in Nederland. De telefoons zijn 50 euro duurder geworden.

De Samsung Galaxy A57 en A37 draaien vanuit de doos op Android 16 met de nieuwste versie van One UI. Zoals bekend is het updatebeleid ruim: de toestellen krijgen de komende zes jaar Android-updates en beveiligingspatches. Maar, er is meer te melden.

Eerder dit jaar lazen we het gerucht dat

OnePlus op omvallen staat. Dat werd door de CEO destijds direct ontkend, maar sindsdien blijven er onheilspellende berichten binnenrollen. Insider Yogesh Brar, vaak goed ingelicht, schrijft op X dat OnePlus zich terugtrekt ‘uit bepaalde wereldwijde markten’.

In China blijven de smartphones van het merk gewoon verschijnen, maar in India zou

OnePlus alleen nog budgettelefoons en middenklassers uitbrengen. Daarmee wordt gesuggereerd dat OnePlus in Europa helemaal geen toestellen meer uit zal brengen.

Als jij Android Auto gebruikt, ben je bekend met het feit dat je iedere keer de app moet verlaten om een andere radiozender te kiezen. Ook als jij de airco in je auto alleen kunt bedienen op je scherm, moet je uit Android Auto gaan om de temperatuur te veranderen. Daar lijkt verandering in te komen.

In de recente updateversies blijkt namelijk al geruime tijd gewerkt te worden aan een bedieningspaneel binnen Android Auto, waarmee gebruikers de radio en airconditioning simpel kunnen bedienen. Ook is er nieuws te melden over widgets op Android Auto.

Een Amerikaanse rechter heeft deze week geoordeeld dat sociale media opzettelijk verslavend zijn en daarmee slecht voor de gezondheid van gebruikers. Dit oordeel kan enorme gevolgen hebben voor de toekomst van deze bedrijven. De rechtszaak was aangespannen door een 20-jarige vrouw.

Zij claimt psychische schade te hebben opgelopen door het gebruik van sociale media. Eerder trof ze al een schikking met SnapChat en TikTok, maar met Meta en Google lukte dat niet. Zij moeten haar nu een schadevergoeding van drie miljoen dollar betalen.

De verbazing was groot toen de Google Pixel 10 vorig jaar opeens bleek te kunnen ‘airdroppen’. Apple reserveerde dit immers altijd voor eigen gebruikers. Het bedrijf heeft geen maatregelen genomen, waardoor het nog altijd mogelijk is voor Pixel 10-bezitters om foto’s naar apparaten van Apple te sturen.

Nu biedt ook Samsung deze mogelijkheid aan: er rolt een update uit die AirDrop naar de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra brengt. Je vindt hem gewoon in het bestaande Quick Share-menu.

