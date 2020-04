Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.



Motorola Moto G8 Power Lite onthuld: 5000 mAh-accu voor 170 euro

Motorola heeft weer een nieuw toestel aangekondigd binnen de Moto G8-familie: de Moto G8 Power Lite. De smartphone excelleert – net als zijn grotere broer – vooral op batterijgebied, maar dan voor een nog lagere prijs.

De Motorola Moto G8 Power Lite lijkt erg op de reguliere Moto G8 Power. In grote lijnen is het dezelfde smartphone, hoewel er op verschillende gebieden bespaard is bij de Lite. Waar Motorola niet op heeft bespaard, is de 5000 mAh-accu. Die gaat volgens Motorola tot drie dagen op een volle lading mee.

→ Lees verder over de Motorola Moto G8 Power Lite

‘Gelekte persrenders tonen OnePlus 8 Pro van alle kanten’

De smartphone wordt pas over twee weken gepresenteerd, maar grote verrassingen blijven waarschijnlijk uit. Een betrouwbare bron heeft officiële renders van de OnePlus 8 Pro online gezet. Het vlaggenschip verschijnt straks in een nieuwe kleur.

De foto’s laten weinig aan de verbeelding over en tonen de OnePlus 8 Pro van alle kanten. Het scherm is zo goed als voorkantvullend. Enkel aan de boven- en onderkant zijn smalle randen zichtbaar. Ook weten we sinds afgelopen week dat de OnePlus 8-presentatie op 14 april gaat plaatsvinden.

→ Lees verder over de OnePlus 8 Pro renders



Huawei wil Google-apps in zijn AppGallery-winkel, onduidelijk of dat mag

Huawei wil graag dat Google zijn apps in de AppGallery publiceert, zijn eigen app-winkel. Op die manier krijgen alle Huawei-smartphones toegang tot Google-apps, ook de nieuwe modellen die noodgedwongen zonder Google-certificering komen. Het is nog onduidelijk of dit mogelijk is.

“We hopen dat Google-diensten beschikbaar kunnen komen via onze AppGallery, net zoals Google-diensten beschikbaar zijn in Apples App Store”, zegt Huawei-topman Eric Xu in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

→ Lees verder over Google-apps in AppGallery

Fitbit Charge 4 officieel: alles over de nieuwe fitnesstracker

Fitbit heeft de Charge 4 officieel aangekondigd, een fitnesstracker met onder andere ingebouwde gps-module. Ook geeft het apparaatje meer inzicht in je hartslagzones. Het design van de fitnesstracker is nauwelijks aangepast, maar het apparaatje krijgt wel een aantal extra functies.

In de Fitbit Charge 3 review van onze zustersite iPhoned las je bijvoorbeeld dat de tracker nog geen ingebouwde gps-module heeft. Daardoor heb je altijd een smartphone nodig om tijdens het rennen je route bij te houden. De Fitbit Charge 4 heeft eindelijk wel ingebouwde gps.

→ Lees verder over de Fitbit Charge 4

Handig: WhatsApp op meerdere telefoons gebruiken binnenkort mogelijk

Het lijkt erop dat je WhatsApp binnenkort op meerdere telefoons kunt gebruiken. Hoe de functie precies gaat werken, is nog onduidelijk.

Dat hebben de speurneuzen van WABetaInfo ontdekt. Deze website duikt regelmatig in testversies van de populaire chat-app, en bericht vervolgens over functies die eraan komen. We weten dus nog niet zeker wanneer de nieuwe mogelijkheid uitkomt, maar wel dat WhatsApp er op achtergrond aan werkt.

→ Lees meer over de meerdere telefoonnummers in WhatsApp

Video van de week: Onze Huawei Mate Xs review