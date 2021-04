Veel Android-nieuws afgelopen week. Nokia heeft nieuwe smartphones aangekondigd en gaat een anders koers varen. LG gooit juist de handdoek in de ring en op 18 mei vindt een van de belangrijkste Android-evenementen van het jaar plaats. Dit is in het kort het belangrijkste Android-nieuws van afgelopen week.

Nieuwe Nokia-smartphones én strategie

Het is een tijdje stil geweest rondom HMD Global, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones. Daar komt nu verandering is met de aankondiging van vier nieuwe toestellen. Het bedrijf introduceert ook een nieuwe naamgeving voor smartphones. Waar telefoons voorheen werden uitgebracht als bijvoorbeeld de Nokia 3.4, Nokia 5.4 en Nokia 8.3 5G, heeft de fabrikant nu verschillende ‘series’: X, G en C.

LG stopt met smartphones

Het doek is gevallen voor de smartphonetak van LG. Het bedrijf trekt zich terug uit de markt en schrapt al haar aankomende telefoons. Dat is jammer, want het bedrijf had enkele interessante (en innovatieve) smartphones in de pijplijn. Gelukkig belooft LG wel haar huidige collectie high-end-toestellen te blijven ondersteunen met updates.

Google I/O 2021 vindt online plaats van 18 tot en met 20 mei

Google heeft de datum van I/O 2021 bekendgemaakt. Omcirkel 18 tot en met 20 mei maar alvast in je kalender, want dan vindt een van jaarlijks belangrijkste evenementen voor Android-fans plaats. Vorig jaar sloeg Google vanwege de pandemie over, maar de 2021-editie vindt geheel online plaats en is gratis. We verwachten onder meer de opvolger van Android 11 en nieuwe Pixel-smartphones te zien tijdens Google I/O 2021.

WhatsApp gaat overstappen makkelijker maken

WhatsApp krijgt in de toekomst een functie om chats over te zetten van iOS naar Android. Hierdoor kun je gemakkelijk overstappen naar een ander besturingssysteem zonder dat je je chatgeschiedenis kwijt bent. De website WABetaInfo, die regelmatig nieuwe functies voor de populaire chat-app ontdekt en hierover schrijft, heeft een screenshot gedeeld waarop de functie te zien is.

Google Nest Hub in Nederland te koop

De nieuwe Google Nest Hub is in Nederland vanaf begin mei verkrijgbaar. Met het nieuwe slimme scherm zet Google vooral in op het beter kunnen bijhouden van slaap, betere audiokwaliteit en een lagere prijs. De tweede generatie van het slimme schermpje werd half maart al gepresenteerd, is hier te koop vanaf 4 mei en kost 99,99 euro. Daarmee is de nieuwe Hub tientallen euro’s goedkoper dan zijn voorganger, die op de markt kwam voor 129 euro.

