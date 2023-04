OnePlus, Moto en Samsung stopt deze updates (Android-nieuws #14 2023)

OnePlus en Motorola hebben nieuwe smartphones gepresenteerd en Samsung stopt met updates voor deze telefoons. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

OnePlus heeft een relatief goedkope smartphone aangekondigd. Het gaat om de Nord CE 3 Lite, die de Nord CE 2 Lite van vorig jaar opvolgt. De telefoon is op verschillende punten verbeterd en ligt binnenkort in de winkels. De smartphone heeft een adviesprijs van 329 euro en is vanaf 20 april verkrijgbaar.

De Nord CE 3 Lite beschikt over een nieuwe 108 megapixel-hoofdcamera, die pixels samenperst om uiteindelijk mooiere foto’s te maken. Een andere verbetering zien we bij de accu, want die laadt een stuk sneller op. De smartphone heeft bovendien een groter scherm gekregen en draait op Android 13.

→ Dit is de OnePlus Nord CE 3 Lite

Motorola kondigt de Edge 40 Pro aan als de opvolger van de Edge 30 Pro, die iets meer dan een jaar geleden is uitgebracht. De telefoon is het nieuwste vlaggenschip van de fabrikant en veel duurder dan de smartphones die Motorola doorgaans uitbrengt. Voor toestellen in de recent vernieuwde Moto G-lijn betaal je bijvoorbeeld maximaal 299 euro. Voor deze nieuwe smartphone ben je 899 euro kwijt.

De Motorola Edge 40 Pro heeft een Snapdragon 8 Gen 2-processor, de snelste mobiele chip voor Android-telefoons van dit moment. Hier stopt Motorola 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, wat voor de meeste gebruikers ruim voldoende moet zijn.

→ Motorola Edge 40 Pro komt binnenkort naar Nederland

Gebruikers van de Samsung Galaxy S10-serie of Galaxy A50 krijgen in de toekomst geen beveiligingsupdates meer. De smartphones staan niet langer op Samsungs ‘updatelijst’, wat helaas betekent dat het gebruik van de toestellen onveiliger wordt. De meest recente Samsung-smartphones ontvangen maandelijks een beveiligingspatch.

Daar behoren de S10, S10 Plus, S10e niet meer bij. Ook op de lijst met toestellen die per kwartaal een update ontvangen, zijn deze S10-toestellen en de A50 niet te vinden. Opvallend is dat de Samsung Galaxy S10 5G – die tegelijk uitkwam met de andere S10-modellen – nog wel wordt ondersteund.

→ Heb jij deze oudere Samsung-smartphones?

WhatsApp werkt continu aan nieuwe functies en soms duiken deze al op voordat we er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. De website WABetaInfo, die vaak nieuwe functies van de chat-app ontdekt, heeft er de laatste dagen een aantal uitgelicht.

Het wordt mogelijk om chatgesprekken binnen WhatsApp te vergrendelen. Het is al een tijd mogelijk om de chat-app zelf te beveiligen met bijvoorbeeld je vingerafdruk of een pincode, maar er is geen optie om losse gesprekken te vergrendelen. Daar komt binnenkort verandering in, zo blijkt uit de ontdekte informatie.

→ Dit zijn de nieuwe WhatsApp-functies op een rijtje

Bol.com verkoopt nu de Nokia C02 in Nederland, zo ontdekte Android Planet. Het toestel is niet officieel voor ons land aangekondigd, maar wel te vinden op de officiële website van Nokia. De smartphone heeft een prijs van 99 euro en hoort daarmee bij de goedkoopste Android-telefoons van dit moment.

Van toestellen onder de 100 euro hoeven we doorgaans weinig te verwachten, maar de Nokia C02 heeft toch een aantal opvallende features. Zo is het scherm erg compact: 5,45 inch. Boven en onder het display zitten wel dikke randen, maar het beeld zelf is een stuk kleiner dan we tegenwoordig gewend zijn.

→ Nokia C02 is één van de goedkoopste Android-telefoons