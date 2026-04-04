Gloednieuwe functies voor WhatsApp (Android-nieuws #14)

WhatsApp krijgt een lading nieuwe functies en er is een nieuw alternatief voor de Google TV Streamer. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

De Chromecast is niet meer verkrijgbaar, maar Xiaomi verkoopt wel een soortgelijk, betaalbaar streamingapparaatje. Het bedrijf maakt al jarenlang de zogeheten TV Sticks en nu is de nieuwste opgedoken. Op de website van Xiaomi is de TV Stick HD (tweede generatie) te vinden.

De nieuwe mediaspeler voegt Google TV toe aan je televisie (of monitor) en is een wat goedkopere dongle. Zo streamt de TV Stick alleen in hd-kwaliteit, wat betekent dat je beelden in 720p of 1080p bekijkt. Xiaomi heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige TV Stick HD.

Google is druk bezig met de nieuwste versie van zijn besturingssysteem: Android 17. De eerste functies zijn inmiddels uitgelekt, de stabiele versie volgt pas later dit jaar. Naar verwachting kunnen we ergens in juni kennismaken met de langverwachte opvolger van Android 16.

Onlangs is er op het Android Developers Blog een uitgebreid bericht verschenen over de nieuwe mogelijkheden in Android 17 (Beta 3) met betrekking tot het delen van je locatie. De focus ligt op meer privacy, getuige de toekomstige functie om slechts tijdelijk je locatie met apps te delen. Dit wordt momenteel getest.

WhatsApp heeft er een handje van om meerdere nieuwe functies in één keer uit te brengen. Ook nu kiest de berichten-app ervoor om meerdere functies tegelijkertijd aan te kondigen in één grote update. Enkele functies werken momenteel al, op andere moet je nog even wachten.

Niet alles is even waardevol om te bewaren. Daarom is er nu een nieuwe functie om gemakkelijker (grote) foto’s en video’s te verwijderen voor meer overzicht en opslagruimte. Deze functie is al uitgerold en werkt als volgt. Ga naar een chatgesprek en tik op de naam van de ander. De bovenste optie is ‘Opslag beheren’.

De Google Pixel 11-serie wordt naar alle waarschijnlijkheid deze zomer gelanceerd. We hebben het dan over de Google Pixel 11 en Pixel 11 Pro. Wat opvalt aan uitgelekte afbeeldingen van de Google Pixel 11, is dat de telefoon smallere bezels krijgt. Dat zal er eleganter uitzien dan bij de Pixel 10, die relatief dikke randen rondom het scherm heeft.

Ook aan de andere kant lijkt gekozen voor een verfijndere look, als we afgaan op het smallere camera-eiland van de renders. Het eiland is nu volledig zwart, terwijl bij de Pixel 10 het gedeelte rondom de flitser nog dezelfde kleur had als het toestel zelf.

Jarenlang kon je het design van Sony’s toptelefoons van te voren prima voorspellen. Drie camera’s op de achterkant die netjes onder elkaar zitten. Dikke randen boven en onder het scherm, waar ook de selfiecamera in werd ondergebracht. Het was altijd de enige smartphone van een grote fabrikant zónder gaatje in het display.

Daar komt bij het volgende model mogelijk verandering in. Lekker Super_Freak_ publiceerde onderstaande renders van de Sony Xperia 1 VIII op het Chinese platform Weibo. Die laten een heel ander ontwerp zien. De drie camera’s zitten nu in een vierkant eiland.

