Android-nieuws #15: OnePlus 8 (Pro)-prijs gelekt, Google Pixel 4a en meer

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.

‘Dit gaan de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro kosten’

Door alle geruchten wisten we vrijwel alles over de OnePlus 8 en 8 Pro, maar de adviesprijzen waren nog niet bekend. Daar komt nu verandering in: een Europese webwinkel heeft de prijzen online gezet en kort daarna weer verwijderd.

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn fors duurder dan de OnePlus 7T en 7T Pro van vorig jaar. Waar de OnePlus 7T verscheen met een adviesprijs van 599 euro, kost de goedkoopste versie van de OnePlus 8 719 of 729 euro. De OnePlus 8 Pro kost 919 of 929 euro, terwijl de OnePlus 7T Pro voor 759 euro wordt verkocht.

Samsung Galaxy S20 daalt iets sneller in prijs dan Galaxy S10

De Samsung Galaxy S20 is in krap een maand tijd al bijna 150 euro in prijs gedaald. Ook de S20 Plus is inmiddels een stuk goedkoper, maar voor de S20 Ultra moet je nog steeds diep in de buidel tasten. De Samsung Galaxy S20 verscheen in Nederland met een adviesprijs van 899 euro. Nu, krap een maand later, kun je een losse S20 al voor 759 euro in huis halen. Dit is een prijsdaling van ruim 15 procent.

Het nieuwe vlaggenschip daalt hiermee iets sneller in prijs dan zijn voorganger. De Galaxy S10 was een maand na release 14 procent in prijs gezakt. De S20-versie met 5G-ondersteuning daalt minder snel. De goedkoopste losse Galaxy S20 met 5G haal je momenteel voor 948 euro in huis; een daling van ruim 5 procent ten opzichte van de adviesprijs.

‘Dit zijn alle specificaties van de Google Pixel 4a’

De specificaties van de Google Pixel 4a zijn gepubliceerd door de betrouwbare website 9to5Google. Zo bevestigt de site dat de Pixel 4a een compact 5,81 inch-scherm heeft met een cameragat, waardoor een groter gedeelte van de voorkant uit scherm bestaat. Bij de Pixel 3a van vorig jaar zie je dikke randen aan de boven- en onderkant van het display.

Ook beschikt de nieuwe Google-telefoon over een Snapdragon 730-chip. De processor wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte, al komt ook een versie met 128GB opslag uit. De accu is 3080 mAh groot en ondersteunt snelladen met 18 Watt.

Samsung stopt met ondersteuning Galaxy S7: dit betekent het voor jou

Samsung is gestopt met de ondersteuning van de Galaxy S7 en S7 Edge. De fabrikant heeft de S7’s verwijderd uit een updatelijst op zijn eigen website. Op die site is te zien welke toestellen nog beveiligingsupdates ontvangen. Daarmee lijkt het erop dat de S7 en S7 Edge definitief niet meer van updates worden voorzien.

Tot het voorjaar van 2019 kregen de toestellen nog maandelijks een nieuwe beveiligingspatch. Daarna stapte Samsung over op kwartaalupdates. De toestellen zijn bijgewerkt tot en met Android 8.0 (Oreo) en ook is de beveiligingsupdate van maart 2020 inmiddels op de toestellen te vinden.

Google geeft twee maanden Stadia Pro weg: zo speel je het

Google biedt vanaf nu een proefperiode van aan voor zijn gamestreamingdienst Stadia Pro. Deze periode van twee maanden is beschikbaar in 14 landen, waaronder Nederland. Aangezien er in deze tijd veel meer mensen gebruik gaan maken van de streamingdienst, neemt Google wel preventieve maatregelen.

Om de belasting op het internet te verminderen, werkt het bedrijf aan een tijdelijke functie die de standaard schermresolutie verandert van 4K naar full-hd (1080p). Volgens Google gaan de meeste mensen maar weinig merken van het kwaliteitsverschil.

