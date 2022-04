Het beste Android-nieuws: Motorola, Netflix en nieuwe Samsung-telefoon

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De Motorola Moto G52 dook al op in geruchten en is nu officieel uit de doeken gedaan. De telefoon volgt de Moto G51 op, al is deze smartphone pas een paar maanden oud. De G51 is sinds januari dit jaar in Nederland verkrijgbaar en nu dus alweer ‘verouderd’. De nieuwe Moto G52 is met een adviesprijs van 249 euro bij verschijning wel drie tientjes goedkoper dan zijn voorganger. De Moto-smartphone is vanaf medio mei beschikbaar en verschijnt in drie kleuren: grijs, blauw en wit. De smartphone is – ondanks het grote 6,6 inch-scherm – opvallend licht (169 gram). Ook is de behuizing relatief dun (7,99 millimeter), wat de G52 een slanke smartphone maakt.

Samsung verkoopt tientallen miljoenen smartphones per jaar en biedt keuze uit allerlei verschillende telefoonlijnen. Zo zijn er de Galaxy S-toestellen, kun je denken aan de Z-lijn of natuurlijk de populaire Galaxy A-serie. Ook is er nog de Galaxy M-lijn en daarvan is nu een nieuw toestel te koop in Nederland. Het gaat om de Samsung Galaxy M23, die over de digitale toonbank gaat voor 289 euro. Android Planet heeft het toestel gespot bij webwinkel Otto. De levertijd bedraagt enkele dagen en je kan kiezen uit meerdere kleuren: zilver, donkergroen en oranje. Op de site van Samsung zelf zijn alleen nog de Galaxy M52 5G en Galaxy M22 te vinden. Of en wanneer we daar ook de M23 5G gaan zien, is nog de vraag.

Films en series kunnen slecht, matig, goed of geweldig zijn. In het geval van een goede film of serie tik je waarschijnlijk op de duim-omhoog-knop; hiermee laat je blijken dat je met plezier hebt gekeken. Er zijn echter films en series die je bij je lurven grijpen en je niet meer loslaten. Producties waar je ‘s nachts over droomt en aanraders die je aan al je vrienden en familieleden geef. Voor deze films en series komt Netflix met iets nieuws: de dubbele duim omhoog. De dubbele duim komt naast de bestaande duim omhoog en duim omlaag te staan. Het is een veel aangevraagde toevoeging, aldus Netflix. Op basis van de dubbele duim kan Netflix nog beter inschatten welke films en series jij niet mag missen.

OnePlus laat weten dat volgende week, op donderdag 21 april, de presentatie van een nieuwe smartphonelijn plaatsvindt. De OnePlus Ace, zoals de telefoon gaat heten, wordt dan gelanceerd. Van het toestel zijn al de eerste beelden en specificaties gelekt, maar er is ook nog het één en ander onduidelijk. Zoals je op de foto hieronder ziet, heeft de OnePlus Ace een behuizing met platte zijkanten en geen alert slider. Laatstgenoemde is een kenmerkende feature van OnePlus-telefoons, waarmee je gemakkelijk schakelt tussen geluidsprofielen. Ook zien we drie camera’s achterop en lijkt een gedeelte van de achterkant een geribbelde afwerking te hebben.

Motorola staat niet stil en brengt regelmatig nieuwe smartphones uit. Zo kwam het bedrijf onlangs met de Moto G22 en Moto G52 en mogelijk wordt binnenkort ook de Edge 30 gepresenteerd. De Edge 30 lijkt een afgeslankte versie van de Edge 30 Pro te worden, een smartphone die in februari werd uitgebracht in Nederland. Het design is vergelijkbaar, met bijvoorbeeld een camera-eiland met drie lenzen onder elkaar. De Motorola Edge 30 moet in verschillende kleuren verschijnen en de vingerafdrukscanner zit naar verwachting aan de zijkant. Bij de Edge 30 Pro koos Motorola immers ook voor een scanner aan de rechterzijkant, in de aan/uit-knop. Verder bevat het scherm dunne randen.

