Android 14, WhatsApp en Samsung S24 (Android-nieuws #15 2023)

Vanaf nu kun je Android 14 alvast testen en WhatsApp komt met een hele handige functie. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De publieke bèta van Android 14 is uitgebracht door Google. Dat betekent dat iedereen met een recente Pixel-telefoon de nieuwe Android-versie nu kan downloaden, om te kijken wat er allemaal is verbeterd. Let wel op: smartphones van andere merken worden (nog) niet ondersteund. Het is bovendien een testversie, waar Google nog maanden aan zal werken.

Net als vorig jaar verschijnt de Android 14-bèta al voor Google I/O, de ontwikkelaarsconferentie die volledig in het teken staat van nieuwe Google-software. Tijdens het event zal de zoekgigant de belangrijkste functies van Android 14 uitlichten en de update officieel ‘aankondigen’.

HBO Max laat de kenmerkende HBO-titel vallen en gaat door als Max. De naamsverandering is samen met de komst van nieuwe films en series aangekondigd. De naamsverandering wordt eerst doorgevoerd in de Verenigde Staten, namelijk op 23 mei 2023. Het plan is om Max in 2024 in meer landen te introduceren, waaronder Nederland.

De toekomst van HBO Max was een tijdje onduidelijk, nadat het overgenomen werd door Warner Bros. Discovery. Zij bieden ook de streamingdienst Discovery Plus aan. Nu ziet het moederbedrijf een toekomst in de vorm van Max. Niet iedereen is overigens te speken over de naamsverandering.

WhatsApp kan vanaf nu op meerdere smartphones tegelijk gebruikt worden. Bètagebruikers kunnen nu met de nieuwe functie aan de slag. Je ontvangt gewoon meldingen, (video)belt en verstuurt foto’s direct in de app. Je kunt tot vier apparaten koppelen aan WhatsApp. De functie werkt vooralsnog enkel op Android-smartphones, maar ook iPhone-gebruikers kunnen een Android-toestel koppelen.

Het gebruiken van WhatsApp op andere apparaten was als mogelijk middels de WhatsApp Web-pagina, of app op je laptop. Vorig jaar lieten we zien hoe je met een omweg WhatsApp Web ook gebruikt om op twee smartphones tegelijk te appen, maar dat is na deze update niet meer nodig.

Bij een nieuw Samsung-vlaggenschip verwachten we ieder jaar ook grote verbeteringen. Dit jaar zagen we dat bij de Samsung Galaxy S23 vooral in prestaties en batterijduur. Ook kwam het Ultra-model als eerste Galaxy-smartphone met een 200 megapixel-camera.

Het ziet er helaas naar uit dat de Galaxy S24-telefoons geen grote verbeteringen krijgt op cameragebied, zo meldt GizmoChina. De Samsung Galaxy S24 Ultra zou beschikken over dezelfde 200 megapixel-sensor als zijn voorganger. De S24 en (misschien) S24 Plus maken zelfs gebruik van dezelfde 50 megapixel-sensor als de S23, die dan al drie jaar oud is.

Anno 2023 worden maar heel weinig compacte smartphones uitgebracht. Mogelijk brengt Google hier later dit jaar verandering in met de Pixel 8. Volgens nieuwe informatie, afkomstig van smartphone-insider Ross Young, krijgt de telefoon een kleiner scherm dan zijn voorganger.

Waar de Pixel 7 een display van 6,32 inch heeft, zou de Pixel 8 beschikken over een 6,16 inch-scherm. Het verschil is daarmee niet heel groot, maar het maakt de nieuwe smartphone wel een stukje compacter en dus makkelijker om met één hand te bedienen. De Pixel 8 Pro zou overigens 6,7 inch groot zijn, net als de Pixel 7 Pro.

