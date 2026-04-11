De bestverkopende smartphones en One UI 8.5 (Android-nieuws #15)

Wat is de bestverkopende smartphone en de OnePlus Nord 6 is aangekondigd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

Motorola komt waarschijnlijk later dit jaar met de Edge 70 Pro. Tenminste, als we de nieuwste gelekte afbeeldingen van Ytechb moeten geloven. De website heeft plaatjes online gezet waarop de Motorola Edge 70 Pro in vol ornaat te zien is. Je bekijkt ze hieronder.

We zien dat de Edge 70 Pro in drie kleuren verschijnt: blauw, rood en bruin. De achterkant heeft bij de modellen telkens een andere afwerking. Zo heeft de rode Edge 70 Pro een matte achterkant, terwijl die bij de blauwe uitvoering nylon-achtig oogt. Net als de eerder uitgebrachte Edge 70 dus.

Na acht bètaversies van One UI 8.5 zullen eigenaren van een Samsung Galaxy S25 meer dan ooit hopen dat ook zij deze nieuwste software krijgen. Zeker nu het gerucht naar buiten is gekomen dat er deze maand nog minstens twee nieuwe bèta’s bij gaan komen. Een stabiele versie laat dus nog een paar weken op zich wachten.

Dat heeft Tarun Vats op X (voorheen Twitter) gedeeld. De insider beweert dat Samsung waarschijnlijk pas op 30 april de stabiele versie van One UI 8.5 beschikbaar maakt voor iedereen met een Galaxy S25 in de broekzak.

Net als in het derde kwartaal van 2025 is Apple in het vierde kwartaal de hofleverancier als er gekeken wordt naar de populairste telefoons. De eerste vier plekken zijn vergeven aan de ‘concurrent uit Cupertino’. De Galaxy A56 is van plek 8 naar plek 5 gesprongen en daarmee de best verkopende Samsung (en dus Android) van het moment!

De Galaxy A36 volgt op plek 6, maar heeft slechts een bescheiden opmars gemaakt (+1 plek). Waar er in de vorige lijst nog geen high-end Samsung stond, vinden we in de huidige top 10 de Galaxy S25 terug.

De OnePlus Nord 6, die nu officieel is aangekondigd, laat zien dat de genoemde features verpakt kunnen worden in een midranger. Als we afgaan op de specificaties, dan is het scherm van de Nord 6 geen lullig scherm waar je in 2026 niet mee uit de voeten zou kunnen.

Waar de Nord 6 echt een verschil lijkt te maken ten opzichte van andere merken, is de batterij. De accu is met 9000 mAh simpelweg gigantisch en ondersteunt daarnaast snelladen met maximaal 80 watt. De meeste smartphones hebben een batterijcapaciteit rond de 5000 mAh.

Na jaren van geruchten, lekken en testversies, is de uitrol van gebruikersnamen op WhatsApp dan eindelijk begonnen. Het idee achter de nieuwe functie is dat gebruikers een unieke gebruikersnaam voor hun account kunnen instellen. Hierdoor hoeft geen persoonlijke info (zoals je telefoonnummer) meer gedeeld te worden.

Voor extra privacy kunnen gebruikers na het kiezen van een gebruikersnaam ook een code instellen. Deze viercijferige code is vereist wanneer iemand voor het eerst contact met je opneemt. Alleen mensen die de code kennen, kunnen met je appen. Dit zorgt dus voor een extra beveiligingslaag.

Als de verhalen kloppen, maken we op 22 juli kennis met de Galaxy Z Fold 8 Wide. Dit extra brede toestel klap je open als een soort boek met een beeldverhouding van 4:3. Naar verluidt krijgt de ‘Wide’ S Pen-ondersteuning. Dat zou een boost betekenen voor de productiviteit.

Op het vermeende Galaxy Unpacked-evenement op 22 juli zou in totaal een drietal aan vouwtelefoons gepresenteerd worden. Naast de Galaxy Z Fold 8 Wide worden ook de opvolgers van de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 verwacht. Die kwamen vorig jaar juli uit, wat het vermoeden bevestigt dat we deze twee telefoons kunnen verwachten.

