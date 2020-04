Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8 en 8 Pro officieel: alles wat je moet weten

OnePlus heeft de OnePlus 8 en 8 Pro officieel gepresenteerd. De toestellen zijn de opvolgers van de 7T en 7T Pro, hebben vernieuwde hardware, andere camera’s en grotere accu’s. De OnePlus 8 Pro biedt tevens verschillende vernieuwende functies.

De OnePlus 8 Pro is het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant met een adviesprijs van 899 euro. Naast de OnePlus 8 Pro is ook de ‘normale’ OnePlus 8 officieel gepresenteerd. Dit toestel is goedkoper en kost 699 euro. Het scherm is met 6,55 inch een stukje kleiner en ook ontbreken de afgeronde schermranden.

→ Lees verder over de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

Downloaden: Samsung Galaxy A50 krijgt nu Android 10-update

De Samsung Galaxy A50 ontvangt nu de Android 10-update, die tevens OneUI 2.0 met zich meebrengt. Hiermee krijgt het toestel nieuwe functies, zoals een donkere modus, ondersteuning voor de nieuwe navigatiegebaren van Google en meer.

De update wordt nu uitgerold in Nederland en moet in de komende dagen alle Samsung Galaxy A50-gebruiken bereiken. Ook de Android-beveiligingspatch van april 2020 zit in de update verwerkt.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy A50 Android 10-update

Samsung presenteert Galaxy Tab S6 Lite-tablet met stylus

Samsung heeft de Galaxy Tab S6 Lite officieel aangekondigd. De tablet lijkt qua ontwerp op de duurdere Galaxy Tab S6 van vorig jaar, maar is minder compleet en krachtig. De Tab S6 Lite verschijnt 30 april in Nederland voor 379 euro.

De Tab S6 Lite is de opvolger van de Tab S5e van vorig jaar en een goedkopere variant van de Galaxy Tab S6. Die tablet kwam eveneens vorig jaar uit en kostte 699 euro. Daar gaat de Lite-editie bijna de helft onder zitten, wat terug te zien is in de specificaties.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy Tab S6 Lite



Google gaat traceerfunctie voor coronavirus uitrollen via Play Services

Google brengt de nieuwe traceerfunctie om het coronavirus in kaart te brengen naar Android-telefoons via Google Play Services. Een software-update van het besturingssysteem is daarom niet nodig.

Vorige week maakte Google en Apple bekend dat ze een unieke samenwerking beginnen. Samen ontwikkelen ze de techniek om coronabesmettingen te volgen. Zo kunnen ze gebruikers waarschuwen als ze met een besmet iemand in contact zijn geweest.

→ Lees verder over de Play Services-traceerfunctie

Onderzoek: Nokia brengt Android-updates snelst uit, Huawei loopt achter

Nokia is het snelst met het uitbrengen van Android-updates. Ook Samsung heeft de zaken goed voor elkaar, maar Huawei kan nog wel het één en ander verbeteren. Dat en meer blijkt uit ons onderzoek naar hoe snel populaire Android-smartphones updates ontvangen.

We vergeleken de updatesnelheid van negen populaire toestellen van drie fabrikanten -Samsung, Nokia en Huawei- uit hetzelfde aantal prijsklassen: vlaggenschepen, middenklassers en budgettoestellen. Nokia is steevast de snelste, Samsung volgt en Huawei loopt achter.

→ Lees verder over ons onderzoek naar Android-updates

Video van de week: OnePlus 8 Pro review