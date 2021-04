Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Motorola presenteert goedkope Moto G20 met 90Hz-scherm

De Moto G20 is de nieuwste budgetsmartphone van Motorola, die binnenkort in de winkels ligt met een adviesprijs van 149 euro. Daarmee behoort de G20 tot de goedkoopste Android-telefoons van dit moment. De Moto G20 is een paar tientjes goedkoper dan de Moto G30, die eerder in Nederland werd uitgebracht voor 179 euro. De G20 beschikt over minder krachtige hardware. Onder de motorkap zit een bescheiden Unisoc T700-processor en dus geen chip van Qualcomm of MediaTek. Wel heeft de Motorola Moto G20 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte.

Waarom dit een goed moment is om de Samsung Galaxy S21 Plus te kopen

De Samsung Galaxy S21 Plus is drie maanden na de release ruim 250 euro goedkoper geworden. Ook de normale S21 en S21 Ultra zijn in prijs gedaald, maar wel veel minder dan het Plus-model. Voor een losse Samsung S21 Plus betaal je op dit moment zo’n 785 euro, terwijl de smartphone lanceerde met een adviesprijs van 1049 euro. Dit is een prijsdaling van ruim 25 procent. De huidige prijs van de S21 Plus is vooral opvallend als je ‘m vergelijkt met de normale, ‘goedkoopste’ S21. Dit toestel verscheen met een adviesprijs van 849 euro, maar kost momenteel nog 778 euro. Dit is daling van iets meer dan 8 procent.

Google Meet wordt beter: dit zijn de 5 vernieuwingen

Google voorziet de webversie van Google Meet van een aantal vernieuwingen. De nieuwe interface wordt onder andere overzichtelijker en toegankelijker. Ook introduceert het bedrijf virtuele video-achtergronden. Vanaf mei krijgen gebruikers de mogelijkheid om meerdere videofeeds vast te pinnen, of om een presentatie te ‘ontpinnen’ en het formaat hiervan te verkleinen. Zo kun je bijvoorbeeld een presentatie en de spreker uitlichten, of meerdere sprekers tegelijk. Ook maakt het bedrijf het voortaan mogelijk om je eigen webcambeeld te vergroten, verkleinen, verplaatsen of verbergen.

Dit is de Fitbit Luxe: fraaie wearable met strak design

Fitbit heeft zijn nieuwste wearable onthuld: de Fitbit Luxe. De Luxe valt voornamelijk op door het design, met een dun, metalen omhulsel en een amoled-scherm. De Luxe is daarmee de eerste tracker van Fitbit met een kleurenscherm. De tracker biedt alle gezondheidsmetingen die Fitbit inmiddels beschikbaar heeft: hartslag, activiteit, slaap en stress. Tevens is het mogelijk om zuurstof in het bloed te meten, net als de huidtemperatuur. De accu gaat tot vijf dagen mee. Bij de aankoop van de Fitbit Luxe krijg je zes maanden toegang tot Fitbit Premium, waarmee gezondheidsdata voor een langere periode inzichtelijk zijn.

Gelekt: Samsung Galaxy A22-afbeeldingen tonen nieuw budgettoestel

De bekende smartphone-insider Steve Hemmenstoffer (OnLeaks) heeft plaatjes van de Samsung Galaxy A22 gedeeld. Deze nieuwe budgetsmartphone verschijnt waarschijnlijk over een paar maanden en is de opvolger van de Galaxy A21s. De Samsung A22 krijgt een nieuw design en heeft een groot scherm met een waterdruppel-notch bovenin. Dat is opvallend, want zijn voorganger had nog een klein gat in het display voor de selfiecamera. Het scherm is 6,5 inch groot en heeft waarschijnlijk een hd-resolutie. De renders laten zien dat de schermranden redelijk dun zijn, maar de ‘kin’ onderaan wel fors is.

