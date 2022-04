Het beste Android-nieuws: OnePlus Ace, WhatsApp-malware en Netflix

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

OnePlus heeft in China een gloednieuw toestel uit de doeken gedaan: de Ace. De telefoon dook al op in geruchten en ziet nu dus officieel het levenslicht. De OnePlus Ace is een betaalbare smartphone die opvalt door één specifieke functie: het snelle opladen. Volgens OnePlus is vijf minuten opladen genoeg voor 50 procent accusap. Daarmee kom je vaak een groot deel van de dag door. De fabrikant belooft dat de batterij jarenlang ‘gezond’ blijft en niet snel slijt. De accu is overigens 4500 mAh groot, wat anno 2021 een beetje gemiddeld is.

→ Lees verder over de aankondiging van de OnePlus Ace

Internetcriminelen worden steeds creatiever. Dit blijkt wel uit een onlangs verschenen artikel van Armorblox. Dit Amerikaanse cybersecuritybedrijf waarschuwt voor een nieuwe vorm van internetoplichting die rondom WhatsApp-voicemails gebouwd is. Hiermee worden de spraakberichten bedoeld die je via de chat-app kunt achterlaten. Zo werkt de truc. Slachtoffers ontvangen een e-mail met daarin de mededeling dat er een voicemailbericht voor hen klaarstaat op WhatsApp. De afzender is WhatsApp Notifier en in het e-mailbericht vind je wat bij elkaar verzonnen gegevens, zoals het tijdstip waarop de vermeende voicemail is achterlaten.

→ Lees verder over de ‘WhatsApp-voicemail’ met malware

Er zijn verschillende manieren om telefoongesprekken op te nemen en ook legio redenen te bedenken om dat te willen. In de Play Store staan verschillende bekende third party-apps waarmee je niet alleen jouw stem, maar ook die van de andere persoon kunt opnemen. Google heeft nu echter bekendgemaakt dat dat vanaf 11 mei niet meer mogelijk zal zijn. Dat heeft te maken met aanpassingen aan de toegangs-API. Heel simpel uitgelegd is zo’n Application Programming Interface een mogelijkheid om twee apps met elkaar te laten communiceren. De zoekgigant laat weten dat deze specifieke API niet ontwikkeld is en verder gebruikt mag worden om telefoongesprekken op te nemen.

→ Lees verder over het opnemen van gesprekken met je Android-telefoon

Vorig jaar bracht Samsung niet alleen de Galaxy A52 uit, maar in de herfst ook een snellere (en duurdere) versie: de Galaxy A52s. Deze twee smartphones boden een uitgebalanceerd pakket aan features: goede hardware, een mooi scherm, lange software-ondersteuning en een misschien simpel, maar ook strak design. En dat voor een heel redelijke prijs. Met de Samsung Galaxy A53 hoopt het bedrijf zijn zegetocht op de midrangemarkt voort te zetten. Veel lijkt er op het eerste gezicht niet veranderd. Zo beschikt het toestel over exact dezelfde camera’s als de A52s. De telefoon heeft wel een nieuwe processor én grotere batterij.

→ Lees verder in de uitgebreide Samsung Galaxy A53 review

Netflix verkeert in zwaar weer. De populaire streamingdienst krijgt er met de komst van HBO Max en Disney Plus steeds meer concurrenten bij. De oorlog in Oekraïne en toenemende inflatie helpen ook niet mee. Netflix verliest hierdoor abonnees; maar liefst 200.000 in het afgelopen kwartaal. De aandelen van de streamingdienst kelderden met 26 procent en het bedrijf verloor zo’n 40 miljard dollar van zijn beurswaarde. Dat zijn geen prettige cijfers en dus is het niet gek dat Netflix zoekt naar een oplossing. Veel concurrerende streamingdiensten bieden verschillende abonnementsvormen aan. Denk hierbij aan het goedkopere Basic-abonnement van HBO Max, waarmee je enkel 720p-content kunt streamen op maar één scherm tegelijk. Netflix heeft ook zoiets op het oog, maar dan anders.

→ Lees verder over het mogelijke Netflix-abonnement met reclame