Google Pixel 7a verschijnt snel en Xiaomi 13 Ultra (Android-nieuws #16 2023)

Xiaomi introduceert een peperdure smartphone en de Google Pixel 7a verschijnt al snel. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Xiaomi 13 Ultra is gepresenteerd en moet de beste smartphone van het bedrijf tot nu toe zijn. Zo heeft de 13 Ultra een groot en kleurrijk amoled-scherm van 6,73 inch, dat een miljard kleuren kan weergeven. De resolutie is met 3200 bij 1440 pixels haarscherp. De maximale piekhelderheid ligt op 2600 nits, waarmee dit het felste smartphonescherm ooit is.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Gen 2, de snelste mobiele chip van dit moment. Daarmee is multitasken geen probleem, maar ook het spelen van een zware 3D-game gaat vlekkeloos. Je hebt keuze uit meerdere geheugenconfiguraties, waarbij het topmodel is uitgerust met 16GB RAM en 512GB opslagruimte.

→ Dit is de (peperdure) Xiaomi 13 Ultra

Volgens een bekende bron wordt de Google Pixel 7a een stukje duurder dan zijn voorganger. 9to5Google heeft het over een prijs van 499 dollar, wat 50 dollar meer is dan de Pixel 6a. Een Europese prijs is nog onbekend, maar hier heeft de 6a een adviesprijs van 469 euro. Daarom gaan we uit van een prijs rond de 500 euro voor de nieuwe Google-smartphone.

Het toestel wordt gepresenteerd tijdens I/O 2023, de ontwikkelaarsconferentie die op 10 mei plaatsvindt. Tijdens het event vertelt de zoekgigant alles over het nieuwe toestel. Veel daarover is al gelekt en daardoor is de prijsstijging ook te verklaren.

→ Google Pixel 7a wordt beter, maar ook duurder

Volgens een nieuw gerucht presenteert Motorola binnenkort een opvouwbare Razr-smartphone. Opvallend is dat het om de Motorola Razr Lite zou gaan, een goedkopere (en vermoedelijk minder snelle) telefoon. Motorola zou daarnaast van plan zijn om de zogeheten ‘Razr Plus’ uit te brengen, wat een echt vlaggenschip moet worden.

Website MySmartPrice heeft nu renders online gezet van de Razr Lite. De smartphone heeft een scherm dat verticaal open en dicht kan vouwen, met bovenin een klein gat voor de selfiecamera. Daarmee lijkt de Moto-telefoon op bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip 4. Hoe groot het scherm is, weten we niet.

→ Dit is de gelekte Motorola Razr Lite

Recent kondigde Samsung al de Galaxy A54 en Galaxy A34 aan. Dat zijn relatief voordelige smartphones, maar het kan natuurlijk altijd goedkoper. De Duitse website WinFuture publiceerde afbeeldingen en vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy A24. Dat is een echt budgetmodel voor wie geen hoge eisen stelt aan zijn toestel.

Zo krijg je een MediaTek Helio G99-processor. Daarmee kun je prima appen, mailen en surfen, maar een snelheidsmonster is het niet. Sterker nog: hij is trager dan de Snapdragon 695 in zijn voorganger, de Galaxy A23. Ook 5G ontbreekt.

→ Bekijk de specs en afbeeldingen van de Samsung Galaxy A24

De Google Pixel Tablet komt eraan en langzaam duiken er steeds meer vermeende specificaties op. Volgens de bekende smartphonelekker Roland Quandt komt de Pixel Tablet in minimaal twee kleuren, ‘Porcelain’ en ‘Haze’. Volgens de gelekte afbeeldingen zijn dit een soort beige-wit en groen-grijs.

Ook geeft Quandt aan dat de tablet te verkrijgen is met 128 of 256GB aan opslagruimte en 8GB RAM. Daarnaast verklapt hij ook de prijs, namelijk 600 tot 650 euro op de Europese markt. Lekker SnoopyTech publiceerde onlangs nieuwe afbeeldingen van de Pixel Tablet, waarop een nieuwe schakelaar te zien is. Deze kan waarschijnlijk een bepaalde modus op je tablet actieveren.

→ Dit is er gelekt over de Google Pixel Tablet