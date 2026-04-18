Chrome-alternatieven en functies in YouTube (Android-nieuws #16)

Met welke functies in YouTube Premium bespaar jij tijd en wat weten we over de Motorola Razr 70 Ultra? Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

YouTube experimenteert momenteel met twee nieuwe functies in de app, allebei bedoeld voor een betere luisterervaring. Het gaat om ‘Auto Speed’ en ‘On-the-go’. Het videoplatform wil kijken en luisteren naar langere video’s prettiger maken. Niet per se als je thuis op de bank zit of in bed ligt, maar juist voor onderweg.

Interesse hebt om de functies zelf eens te testen? Dat kan nog tot maandag 27 april en alleen als je een abonnement hebt op YouTube Premium. Na die datum zal Google gaan beslissen of de functies verder worden uitgerold of toch nog zullen sneuvelen.

→ Dit maakt de nieuwe functies zo interessant voor jou

De klaptelefoon waar het al een tijdje over gaat, is de Motorola Razr 70 Ultra. Vorige week lagen de renders al op straat, nu zijn ook heel wat specs bekend. Die blijken veel van hetzelfde, maar in dit geval is dat niet heel erg (als de prijs tenminste gelijk blijft): de voorganger kreeg een 8,5 in onze review.

Dat er maar weinig verbeterde specificaties zijn, heeft waarschijnlijk te maken met de stijgende kosten voor chips. Gelukkig stopt Motorola wel een grotere batterij in de vouwtelefoon. Hoeveel langer je precies kunt doen op een volle tank, is even afwachten.

→ Niet bekend met de luxe vouwtoestellen van Motorola? Lees snel verder!

Chrome is een goede webbrowser. Als je tenminste tevreden bent met een ouderwetse manier van online gaan terwijl Google met je meekijkt. Voor een app die je dagelijks gebruikt, is het zonde om niet eens verder te kijken. Dat doen meer mensen, want sinds oktober 2025 daalt het marktaandeel van Chrome.

Als we kijken naar populaire alternatieven, dan zijn daar natuurlijk Safari, Edge en Firefox. En wat te denken van Comet van Perplexity? Deze browser kan met AI jouw formulieren en taken automatiseren. Daar moet je overigens wel mee oppassen.

→ Interessante Chrome-alternatieven én tips voor Europese apps

In ons vorige weekoverzicht ging het al over One UI 8.5 op de S25, nu is er nieuws over middenklassers van Samsung! Eigenaren van de A54 en A55 zouden zomaar ook geluk kunnen hebben. Dat ontdekte de bekende lekker Tarun Vats op twee forums gewijd aan het One UI 8.5-bètaprogramma voor deze modellen.

Hoewel er nog geen officiële aankondiging is, betekent het opzetten van zo’n forum meestal de laatste stap voordat een bèta van een bepaald toestel live gaat. Wel is nog onduidelijk wat er met de eveneens populaire Samsung A56 gaat gebeuren.

→ Lees of en wanneer jij de nieuwste software op je Samsung kunt verwachten

We waren eerder dit jaar erg enthousiast over de Oppo Reno 15 Pro, een compact toestel met enorme accu, snelle chip en prima camera’s. Nu al werkt Oppo aan een opvolger, want Reno’s worden doorgaans twee keer per jaar ververst. Insider Digital Chat Station lekte de eerste specificaties van deze Oppo Reno 16 Pro.

Vermoedelijk verschijnt deze smartphone net als zijn voorganger in twee formaten. Hij zou draaien op een zeer snelle MediaTek Dimensity 9500s-chip. Daar zit maximaal 16GB RAM en 1TB opslag bij. Ook over de camera’s horen we veelbelovend nieuws.

→ Dit weten we nog meer over de aankomende Oppo Reno 16 Pro