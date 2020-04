Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek het Android-nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.

Motorola Edge (Plus) officieel: luxe smartphones met watervalscherm

Motorola focust zich vooral op budgetsmartphones zoals de Moto G8 Power en Moto G8 Plus, maar komt nu – voor het eerst in jaren – met veel duurdere telefoons. Het absolute toptoestel is de Motorola Edge Plus, die beschikt over een groot 6,7 inch-oled-scherm (2340 bij 1080 pixels) met gebogen randen. Het display loopt aan beide zijkanten via een kromming vloeiend door in de achterkant. De zijkanten zijn volgens Motorola 90 graden gekromd. Het scherm heeft daarnaast een hogere ververssnelheid van 90Hz, wat betekent dat beelden soepeler en sneller ogen. Alleen de reguliere Motorola Edge, die 600 euro kost, komt medio juni naar Nederland.

IFA 2020 afgelast vanwege coronavirus, ander event in de maak

De IFA 2020 is afgelast vanwege het coronavirus, melden de organisatoren na een besluit van de Duitse overheid. ‘s Werelds grootste elektronicabeurs voor consumenten vindt elk jaar in september plaats in Berlijn. Hoewel de fysieke beurs niet doorgaat, willen de organisatoren IFA 2020 wel op een andere manier laten plaatsvinden. In de afgelopen weken zijn meerdere alternatieve plannen gemaakt. De komende tijd gaan de betrokken partijen een gedetailleerd plan uitwerken voor een ‘innovatief nieuw concept’. Met dit evenement, dat vermoedelijk digitaal zal plaatshebben, wil de IFA nog steeds dé plek zijn om nieuwe producten aan te kondigen.

LG bevestigt: presentatie van Velvet-smartphone op 7 mei

In de nacht van donderdag 7 mei toont LG zijn nieuwe smartphone voor het eerst aan de wereld. In een nieuwe video over het toestel bevestigt het bedrijf deze datum. Hierin wordt ook even kort het opvallende ontwerp van het nieuwe toestel benadrukt, maar nieuwe details worden niet gegeven. De LG Velvet wordt online gepresenteerd; een groots evenement is momenteel geen optie. Veel details zijn al bekend over het toestel, al is het maar omdat LG deze zelf heeft getoond in eerdere video’s. Vooral de regendruppel-vorm van de camera, met vier lenzen aflopend in grootte onder elkaar geplaatst, is opvallend.

Alle Nederlandse corona-apps geschrapt: ministerie begint opnieuw met één app

Na de presentatie van zeven corona-apps afgelopen weekend, heeft het ministerie ervoor gekozen ze allemaal niet te kiezen. In plaats daarvan maakt de overheid schoon schip, zodat er aan één goede app gewerkt kan worden. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten. De beslissing komt na een bewogen weekend, waarin in de vorm van een ‘appathon’ zeven apps werden gepresenteerd. Dat leverde al snel de nodige kritiek op. Zo zou er niet zorgvuldig genoeg met privacy van gebruikers worden omgesprongen.

OnePlus 8 Pro heeft schermproblemen: updates moeten oplossing bieden

De OnePlus 8 Pro wordt inmiddels bij de eerste gebruikers geleverd, maar het scherm van de nieuwe smartphone heeft last van problemen. Zo zien sommige gebruikers een groene waas over het display, als de helderheid bijvoorbeeld laag staat. Ook toont het OnePlus 8 Pro in sommige gevallen de kleur zwart niet goed; zogeheten ‘crushed blacks’. OnePlus heeft inmiddels gereageerd en belooft de schermproblemen op te lossen middels software-updates. Android Police schrijft dat de eerstvolgende software-update een oplossing bevat voor de groene waas van het scherm.

Video van de week: review van OnePlus 8