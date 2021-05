Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie.

Hierdoor zien films er mooier uit op je Chromecast met Google TV

Hdr10+ komt naar de Chromecast met Google TV en daardoor worden je favoriete films weer iets mooier weergegeven. Dankzij de hdr-standaard komen beelden meer tot leven, doordat kleuren en belichting realistischer worden weergegeven. Op Android-smartphones zien we hdr10+-ondersteuning al langer, bijvoorbeeld bij Samsung-telefoons als de Galaxy S21 en S21 Ultra. Nu kan ook de nieuwste Google-dongle ermee aan de slag. Om hdr10+-beelden af te spelen, moet naast de Chromecast met Google TV ook de app die je gebruikt dit ondersteunen. Hdr10+ is bijvoorbeeld al aanwezig in Google Play Movies, de dienst waarmee je films kan huren en kopen.

→ Lees verder over de hdr10+-ondersteuning van de Chromecast met Google TV

‘Nokia X50 gelekt: midrange toestel met 5 camera’s op achterkant’

De vermoedelijke Nokia X50-specificaties zijn online gezet door de doorgaans betrouwbare website NokiaPowerUser. Verwacht geen high-end toestel met de nieuwste en krachtigste processor. Er wordt namelijk gesproken over de Snapdragon 775-chip van fabrikant Qualcomm, de opvolger van de huidige 765G-chip. Die zien we onder andere in de Nokia 8.3 5G en OnePlus Nord, levert prima prestaties en heeft ook 5G-ondersteuning aan boord. Veel is er nog niet bekend over de 775-processor, maar wel verwachten we binnenkort de aankondiging.

→ Lees verder over de gelekte specs van de Nokia X50

Android-malware FluBot verspreidt zich als de griep

Hoewel het griepseizoen dit jaar meevalt door de maatregelen tegen het coronavirus, gaat er wel een ander griepje rond: malware voor Android. Deze FluBot verspreidt zich zo snel dat het Britse National Cyber Security Centre informatie biedt over hoe om te gaan met deze malware. Het idee is dat mensen een tekstbericht krijgen van een winkel of pakjesbezorger. Ze worden gevraagd om op een linkje te klikken om een pakje te tracken, waarna FluBot als een apk-bestand wordt gedownload. Vermomd als bijvoorbeeld de nieuwe app van DHL. De makers van de malware helpen zelfs als je smartphone geen apps van buitenaf vertrouwt. Dat is namelijk prima te omzeilen.

→ Lees verder over de FluBot Android-malware

Google I/O 2021: dit is het programma van het Google-event

Het is zover: het programma van Googles jaarlijkse conferentie is bekend. Het begint op 18 mei om 19:00 uur Nederlandse tijd, met een keynote van Google-ceo Sundar Pichai. Naar verwachting kondigt Google hier onder andere het veelbesproken nieuwe ontwerp van Android 12 aan. De presentatie duurt zo’n twee uur. Google zegt ‘haar missie om wereldse informatie te organiseren en breed beschikbaar te stellen’ verder te hebben ontwikkeld. Op de conferentie krijgen we ‘de laatste updates omtrent producten en -platformen van Google-ontwikkelaars’ te zien, aldus de zoekgigant.

→ Lees verder over het programma van Google I/O 2021

Samsung Galaxy S21 FE-geruchten: deze 5 zaken weten we al

Samsung introduceerde eerder dit jaar al de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra in Nederland, maar komt later met nog een nieuw vlaggenschip. Het gaat om de Galaxy S21 FE, de opvolger van de S20 FE. Deze ‘Fan Edition’ van vorig jaar had een lagere adviesprijs, kleurrijk design maar wel dezelfde krachtige hardware. Nu er al het nodige is uitgelekt over zijn opvolger, zetten de belangrijkste Samsung Galaxy S21 FE-geruchten op een rijtje. We kijken alvast naar het nieuwe design, de aankondiging en de specificaties die al online zijn verschenen.

→ Lees verder in ons overzicht met Samsung Galaxy S21 FE-geruchten

Video van de week: Standaard-apps instellen op je Android-telefoon