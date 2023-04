OnePlus Pad, Google Pixel 7a en Gigaset (Android-nieuws #17 2023)

De Google Pixel 7a is volledig gelekt, we gingen op bezoek bij Gigaset en dit kost de OnePlus Pad. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

OnePlus onthulde de OnePlus Pad al in februari, maar zweeg toen nog over de prijs van het apparaat. Maanden later weten we nu eindelijk wat de eerste tablet van het merk gaat kosten: 499 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Andere varianten zijn er niet. Ook verschijnt de Pad alleen in de kleur groen.

Daarnaast brengt OnePlus een aantal accessoires op de markt. Voor de OnePlus Stylo, een pennetje dat je gebruikt om (aan)tekeningen te maken op het scherm, ben je 99 euro kwijt. Wil je de toetsenbordcover hebben, waarmee je de tablet omtovert in een laptop?

De Pixel 7a is al meerdere keren gespot, zowel digitaal als in het echt. WinFuture plaatst nu 23 gelekte renders. Daarop is het toestel van alle kanten, in drie kleuren en met de bijbehorende hoesjes te zien. Google gaat overduidelijk voor dezelfde stijl als de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. We zien een achterkant met het Google-logo en daarboven een camerabalk met uitsparingen voor de camera’s.

Ook alle specificaties van het aankomende toestel zijn nu naar buiten gebracht door verschillende betrouwbare bronnen. De Pixel 7a krijgt volgens die bronnen een amoled-scherm van 6,1 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De pixels verversen maximaal 90 keer per seconde voor vloeiend beeld.

De gelekte Nokia XR21 is de opvolger van de Nokia XR20 uit 2021. Het gaat om een rugged smartphone met een stevige behuizing die bovendien tegen stof en water kan. Door de duurzame behuizing is de XR21 ook behoorlijk zwaar: 235 gram. Onder de motorkap zit volgens de bron een Snapdragon 695-processor.

Deze chip ondersteunt 5G-internet en kennen we van bijvoorbeeld de OnePlus Nord CE 3 Lite. De Nokia-telefoon beschikt ook over 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De smartphone zou ook dualsim-ondersteuning en een koptelefoonaansluiting bieden.

Compacte klaptelefoons schieten de laatste jaren als paddestoelen uit de grond. Samsung heeft natuurlijk de Galaxy Z Flip 4, Oppo de Find N2 Flip en Huawei bracht vorig jaar de P50 Pocket uit. Ook Motorola biedt zo’n vouwbaar toestel aan in de vorm van de Razr 2022.

Hoewel die pas sinds oktober vorig jaar in Nederland te koop is, werkt Motorola al een opvolger. Vermoedelijk presenteert het bedrijf die begin juni. Of hij dan ook direct bij ons in de winkel ligt, weten we niet. Het zou kunnen dat de smartphone in eerste instantie bestemd is voor de Chinese markt en pas later naar andere landen komt.

Android Planet heeft een bezoek gebracht aan de Duitse fabriek van fabrikant Gigaset in Bocholt, net over de Nederlandse grens. Tof is dat we alles mochten fotograferen én filmen. Dat betekent dat we niet alles zelf hebben gezien, maar jou ook een kijkje achter de schermen geven.

Gigaset is van verschillende markten thuis. Zo maken ze al jaren Dect-telefoons voor thuis of op kantoor. Ook richt het bedrijf zich op smart home-apparatuur. Zo verkoopt het bedrijf bijvoorbeeld slimme rookmelders, beveiligingscamera’s, deursensoren en meer.

