Android-nieuws #18: 5G in Nederland, Huawei P Smart (2020) en meer

Huawei P Smart (2020) verschijnt in Nederlandse webshop voor 199 euro

Webwinkel Belsimpel heeft al een productpagina van de Huawei P Smart (2020) online gezet en noemt een losse toestelprijs van 199 euro. De smartphone komt ook met een abonnement beschikbaar. Belsimpel geeft aan de P Smart (2020) ‘binnenkort verwacht’ wordt, maar noemt geen releasedatum. De telefoon verschijnt in het zwart, groen en paars. De smartphone is identiek aan de P Smart (2019) van vorig jaar. De dubbele camera op de achterkant is iets anders vormgegeven, maar de smartphone heeft dezelfde behuizing en een 6,21 inch-lcd-scherm met full-hd-resolutie.

Overheid adviseert om NL Alert-app te verwijderen vanwege datalek

Iedereen die de NL-Alert-app op zijn telefoon heeft gedownload moet deze direct verwijderen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De app speelt privégegevens door naar een externe dienst zonder dat gebruikers hier toestemming voor geven. NL Alert vraagt tijdens het eerste gebruik toegang tot deze locatie- en persoonsgegevens. Normaliter wordt deze informatie gebruikt om je op de hoogte te houden van eventuele noodsituaties bij jou in de buurt.

Vodafone eerste die 5G-netwerk activeert in Nederland

Vodafone is de eerste provider die 5G activeert in Nederland. De uitrol is nog wel wat beperkt. Zo is er 5G-dekking in ongeveer de helft van Nederland. Buiten het dekkingsgebied vallen telefoons automatisch terug op het 4G-netwerk. In juli wil Vodafone landelijke 5G-dekking bieden. Internetten via 5G gaat momenteel iets sneller. Vodafone belooft dat de downloadsnelheid in het begin gemiddeld 10 procent sneller is dan met het huidige 4G. Uiteindelijk zijn met 5G downloadsnelheden mogelijk van 1Gbit/s, maar dat zit er voorlopig nog niet in.

Gerucht: betaalbare OnePlus Z verschijnt in juli

Volgens een betrouwbare lekker verschijnt de OnePlus Z in juli. Dit toestel wordt een stuk betaalbaarder dan de al eerder gepresenteerde OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. De informatie komt van de betrouwbare lekker Max J., die het in het verleden vaker bij het goede eind had qua informatie. Het toestel zou al eerder worden gepresenteerd, maar door het coronavirus is de aankondiging uitgesteld. Ook de release van de OnePlus 8-familie is enkele keren uitgesteld geweest in verband met deze pandemie. Naast de genoemde datum plaatste de lekker ook een vermeende afbeelding van de contouren van het toestel. Wat daarbij opvalt is dat de selfiecamera in het midden van het scherm is geplaatst.

‘Samsung-smartphone met uitschuifbare selfiecamera duikt op’

In een verrassende twist lijkt Samsung aan een smartphone te werken met een uitschuifbare selfiecamera. Om welk toestel dit exact gaat is niet duidelijk, maar de bekende lekker OnLeaks heeft alvast renders en meer informatie beschikbaar gesteld via website Pigtou. Omdat de vlaggenschepen van Samsung doorgaans gebogen schermranden hebben, lijkt het vanuit de renders logisch dat dit gaat om een smartphone in de Galaxy A-reeks van het bedrijf. Het scherm moet ongeveer 6,5 inch groot zijn. Aan de onderkant is een usb-c-poort te zien voor het opladen van de smartphone, maar geen koptelefoonaansluiting.

