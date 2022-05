Het beste Android-nieuws: OnePlus Nord 2T, Poco F4 GT en Twitter Circle

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Via verschillende bronnen is er handenvol informatie verschenen over de komende OnePlus Nord 2T. Zo zou het scherm 6,43 inch groot worden net als zijn directe voorganger de Nord 2. Ook de resolutie van 2400 bij 1080 pixels en verversingsratio van 90 keer per seconde is hetzelfde.

OnePlus kiest ook weer voor een MediaTek-processor, maar wel een gloednieuwe versie. Daardoor is het toestel de eerste met de Dimensity 1300-chip. erbeteringen qua geheugen zien we niet, dat betekent dat er 8GB RAM en 128GB interne opslag aanwezig zijn. Opladen van de 4500 mAh-accu gaat wel iets rapper, met maximaal 80 Watt.

Later dit jaar komt Android 13 uit. De opvolger van Android 12 wordt volgende week aangekondigd en in aanloop naar de onthulling zijn al meerdere verbeteringen uitgelekt. Ditmaal doet Android-kenner en – ontwikkelaar Mishaal Rahman een duit in het zakje.

Rahman heeft ontdekt dat Google Android 13 veiliger gaat maken. Dat doet het bedrijf door meer restricties op te leggen aan apps die buiten de officiële Google Play Store om worden gedownload. Dat is vervelend voor makers van malware, want die verspreiden hun besmette programma’s vaak op deze manier.

De Poco F4 GT is de nieuwste aanwinst van de Chinese fabrikant. Ken je Poco een beetje, dan weet je dat het bedrijf smartphones biedt voor relatief lage prijzen. Met de F4 GT gooit Poco dit volledig overboord, want de telefoon kost minimaal 599 euro.

Voor dit bedrag krijg je wel een high-end smartphone met interessante functies voor mobiele gamers. Denk aan een scherm dat vaak ververst, een koelingssysteem voor tijdens gamesessies en magnetische triggers. Met de fysieke knoppen kun je bepaalde handelingen in games nog beter besturen, waarover later meer in deze Poco F4 GT review.

Je kunt je tweets op dit moment met de hele wereld delen óf ze volledig afschermen van iedereen die jou niet volgt. Binnenkort komt daar waarschijnlijk een derde optie bij. Twitter test namelijk een nieuwe functie: Twitter Circle. Dat is eigenlijk een soort middenweg. Je creëert een kring van maximaal 150 mensen die jouw intiemere berichten mogen lezen.

Als je een bericht plaatst, vraagt Twitter straks of je je tweet met iedereen wil delen of alleen met je ‘Circle’. Je kunt deze kring continu aanpassen naar gelang de aard van het bericht dat je tikt.

Benieuwd naar wat de Nothing Phone (1) allemaal te bieden heeft? Dan check je toch simpelweg de handleiding! De digitale versie daarvan staat nu al online bij Amazon India. Neem wel een flinke korrel Indiase kardemon in plaats van zout, want in de ‘handleiding’ zijn nogal veel tikfouten te vinden.



Als ‘ie wel klopt weten we nagenoeg alles al over de smartphone van Nothing die binnenkort pas officieel wordt aangekondigd. Zo weten we dat het niet gaat om een high-end toestel, maar om een krachtige midranger.

