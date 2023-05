Motorola Edge 40, Chromecast en Pixel Fold (Android-nieuws #18 2023)

De Chromecast krijgt een belangrijke en handige update en Motorola presenteert een stijlvolle smartphone. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Motorola kondigde vorige maand al de Edge 40 Pro en nu komt het bedrijf met de ‘normale’ Edge 40. De smartphone is een stuk goedkoper en beschikt over minder krachtige hardware. Het toestel heeft daarentegen wel een dunne behuizing (7,6 millimeter) met een kunstlederen achterkant. Dat oogt best uniek.

Ook is de Motorola Edge 40 voorzien van een IP68-certificatie, waardoor de nieuwe telefoon tegen stof en water kan. Het toestel verschijnt in verschillende kleuren en heeft een adviesprijs van 599 euro. Daarmee is de Edge 40 een stuk duurder dan zijn directe voorganger, de Edge 30.

De Chromecast met Google TV en zijn goedkopere broertje, de Chromecast met Google TV (HD), krijgen een belangrijke update. Volgens Google moet deze de prestaties van de mediaspelers verbeteren. Zo hoef je minder lang te wachten als je hem aanzet en kun je dus sneller aan de slag. Ook zou de afstandsbediening na het installeren van de update rapper reageren op je commando’s.

Daarnaast gaan de apparaten slimmer om met opslag. Apps die je langer dan 30 dagen niet gebruikt, worden automatisch van het systeem verwijderd. Je gegevens blijven echter behouden. Als je de app toch weer wil installeren, kun je direct verdergaan waar je gebleven was.

Google ondersteunt nu Passkeys, oftewel toegangssleutels. Met zo’n sleutel log je in op websites en apps met je Google-account. In plaats van een gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel tweestapsverificatie, log je nu in met je vingerafdruk, een gezichtsscan of pincode. Vooral die eerste twee zijn uniek aan jou, wat de Passkeys doorgaans veiliger maakt dan een wachtwoord.

De Passkeys zijn onderdeel van het FIDO-Protocol. Dit protocol specialiseert zich in het veilig en snel identificeren van online gebruikers. De toegangssleutels worden per apparaat ingesteld en Google adviseert daarom ook dat je ze alleen instelt op je eigen apparaten.

HMD Global – het bedrijf achter de Nokia-telefoons – heeft de Nokia XR21 onthuld. Het stevige toestel volgt de Nokia XR20 uit 2021 op en heeft in Nederland en België een adviesprijs van 599 euro. De telefoon verschijnt in één kleur (zwart) en moet het vooral hebben van de stevige behuizing.

De Nokia XR21 heeft een MIL-STD-810H-certificatie en is door de IP69K-rating water- en stof bestendig. Volgens de fabrikant overleeft de smartphone zelfs waterstralen uit een hogedrukreiniger. Ook gaat de XR21 niet kapot als je ‘m van maximaal 1,8 meter laat vallen en het is mogelijk om het toestel met natte handen of handschoenen te bedienen.

Op woensdag 10 mei is het zover: dan vindt Google I/O 2023 plaats. Tijdens deze ontwikkelaarsconferentie kondigt de zoekgigant vermoedelijk ook zijn eerste vouwbare smartphone aan. De betrouwbare lekker Evan Blass publiceerde nieuwe renders van deze Google Pixel Fold. Vermoedelijk betreft het officiële foto’s van Google zelf.

We hebben daarom nu een uitstekend beeld van het toestel. Wat direct opvalt zijn de dikke randen rond het grote scherm aan de binnenkant. Daardoor is het display een stuk breder en ziet het toestel er iets logger uit dan de voornaamste concurrent, de Samsung Galaxy Z Fold 4.

