Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je door de hectiek het Android-nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Dankzij ons nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bij.

‘Google werkt aan nieuwe Chromecast en wil Android TV personaliseren’

Google zou werken aan een nieuwe Chromecast Ultra die werkt via een afstandsbediening en niet via je smartphone. De nieuwe Chromecast zou het eerste apparaat worden met de vernieuwde Android TV-software. Google heeft plannen om de nieuwe software ook naar andere geschikte apparatuur te brengen, waaronder smart-tv’s. Sony en Philips verkopen al jaren tv’s met Android TV, en Nvidia en Xiaomi bieden Android TV-mediaspelers aan. Daarnaast zou Google de hardware-eisen van Android TV’s verlagen, zodat fabrikanten minder krachtigere en dus goedkopere hardware in hun nieuwe tv’s kunnen bouwen.

LG Velvet onthuld: prijzig toestel met stylus-ondersteuning kan ASMR-video’s opnemen

Na maanden van geruchten is de LG Velvet officieel onthuld. Te beginnen met de meest in het oog springende entertainment-functies. De LG Velvet kan bijvoorbeeld overweg met een Wacom-stylus. LG lijkt hiermee de concurrentie met de Galaxy Note-serie van Samsung aan te gaan. Op de Velvet wordt standaard een app meegeleverd die jouw handschrift omzet in tekst. Ook kan het toestel ASMR-video’s opnemen. Dit soort filmpjes, waarbij de zintuigen van kijkers geprikkeld worden via audio/beeld, zijn al langere tijd ontzettend populair op YouTube. In de camera-app van de Velvet zit een speciale ASMR-filter.

Google brengt Android 11-bèta op 3 juni uit

De eerste Android 11-bèta is op 3 juni beschikbaar, meldt Google via een filmpje op YouTube. Op die dag vindt voorafgaand aan de release een livestream plaats op YouTube. In die livevideo zullen Google-topmensen de nieuwe features van Android 11 uitleggen en demonstreren. Bovendien zullen ze antwoord geven op vragen van geïnteresseerden. Als je een vraag over Android 11 hebt, kun je die via Twitter stellen door te tweeten naar het Android Developers-account en de hashtag #AskAndroid te gebruiken. Google selecteert de vragen die beantwoord worden.

Omcirkel in de agenda: ‘Xiaomi Poco F2 komt op 12 mei’

Xiaomi heeft virtuele uitnodigingen uitgestuurd voor een event op 12 mei van de Chinese fabrikant. Het event wordt gehost vanuit de Spaanse stad Madrid en begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Via het officiële Twitter-account van de fabrikant is ook een kort filmpje de wereld ingestuurd. Daarin wordt gesproken over een ‘tweede generatie Poco’, de opvolger van de populaire Xiaomi Pocophone F1. Begin dit jaar werd de Poco X2 al gepresenteerd voor de Indiase markt. Dit nieuwe toestel komt ook naar de Europese markt, gezien het event in Spanje.

Nest Wifi nu verkrijgbaar: draadloos internet van Google is verbeterd

Vanaf nu is Nest Wifi in Nederland verkrijgbaar, een manier om makkelijk en snel een draadloos internetwerk aan te leggen. Het instappakket bestaat uit een router en internetpunt (die het bereik verlengt) en kost 259 euro. Nest Wifi is de opvolger van Google Wifi. De nieuwe router en internetpunten kruipen qua design naar andere Nest-producten toe, zoals de Nest Mini-speaker. Het wifi-punt heeft een rond ‘marshmellow-design’ met een ingebouwde microfoon. Wanneer deze is uitgeschakeld, gaat het lampje aan de onderkant oranje branden. Als de Google Assistent wél naar je luistert, kleurt hij juist wit.

