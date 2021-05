Het beste Android-nieuws: Google Pixel 6, Samsung en Google I/O 2021

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

‘Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro krijgen radicaal nieuw ontwerp’

In een video onthult de bekende smartphone-insider Jon Prosser het nieuwe ontwerp van Googles aankomende Pixel-toestellen. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro-renders laten een compleet nieuw ontwerp zien. Vooral de rechthoekige camerabult achterop het toestel springt in het oog. Het camera-eiland van de Pixel 6-serie is een aardige bult en strekt uit over de gehele breedte van de achterzijde. In de met zwart glas bedekte hobbel zijn – in het geval van de Google Pixel 6 – twee camera’s verwerkt. Dit zijn vermoedelijk de hoofdcamera en groothoeklens.

Samsung werkt met Google aan mogelijke opvolger van Android

Het is de afgelopen tijd een beetje stil rond Fuchsia, het nieuwe besturingssysteem waar Google aan werkt. Toch gebeurt er wel wat. Sinds december vorig jaar staat Fuchsia namelijk open voor derde partijen en Samsung heeft sindsdien nieuwe code aangeleverd gerelateerd aan zijn eigen bestandssysteem. Als auteurs van de code worden zowel Samsung Inc. als Google LLC genoemd. Dat wijst erop dat dit meer is dan een simpele toevoeging, maar het echt gezien moet worden als een samenwerking. Mogelijk doet Google een boekje open rond zijn plannen met Fuchsia tijdens het grote evenement Google I/O 2021. Al heeft het bedrijf het dan al druk zat met de onthulling van Android 12.

Asus Zenfone 8 officieel: kleine behuizing, grootse prestaties

De Zenfone 8 is gepresenteerd en een opvallend kleine high-end smartphone met een adviesprijs van 599 euro. Het scherm is ‘slechts’ 5,91 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Er is gekozen voor een amoled-display voor felle kleuren en een hoog contrast. De maximale ververssnelheid is 120Hz, waardoor alles soepel in beeld verschijnt en geoptimaliseerde games een genot zijn om te spelen. Asus brengt verschillende modellen op de markt qua werk- en opslaggeheugen. De instapversie beschikt over 6GB/128GB, maar ook komen er 8GB/128GB- en 8GB/256GB-versies. Het absolute topmodel heeft 16GB en 256GB interne opslag aan boord. Of al die modellen naar Nederland komen, is nog de vraag.

‘Samsung brengt Galaxy S21 FE, Z Fold 3 en Z Flip 3 in augustus uit’

Als we het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap mogen geloven, komt Samsung in augustus met maar liefst drie high-end smartphones. Naast de Galaxy S21 FE, die de populaire Galaxy S20 FE van vorig jaar opvolgt, krijgen we dan ook twee opvouwbare telefoons te zien. Het gaat om de Galaxy Z Flip 3, de klaptelefoon met een scherm dat dichtklapt, waardoor het toestel een stuk compacter wordt. De Fold 3 heeft juist een display dat open vouwt en daardoor een soort tablet wordt. Als het gerucht klopt, dan betekent dit dat Samsung het dit jaar anders aanpakt dan in 2020. Toen verscheen de S21 FE namelijk pas in oktober en werd de Z Fold 2 al eerder uitgebracht. De vorige Galaxy Flip-smartphone kwam begin vorig jaar op de markt.

Google I/O 2021: dit zijn onze 9 verwachtingen

Terwijl Apple tegenwoordig bijna om de paar maanden een evenement lijkt te hebben, pakt Google het meer bescheiden aan. In mei is er elk jaar Google I/O, een ontwikkelaarsconferentie met een focus op software. Tijdens een persconferentie toont het bedrijf dan alle updates die er voor Android-gebruikers aan komen. Ook wordt steeds vaker nieuwe hardware getoond, maar de meeste hardware-onthullingen worden bewaard voor het Made by Google-evenement later in het jaar. Dit jaar staat Google-ceo Sundar Pichai op 18 mei om 19:00 uur virtueel klaar om de Google I/O 2021-keynote te starten. Wat kunnen we zoal verwachten? Dat zetten op een rijtje.

Video van de week: zo verwijder je Android Auto