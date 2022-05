Het beste Android-nieuws: Android 13, Pixel Watch en Android Auto-update

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De aankondiging van nieuwe Android-versies verloopt ieder jaar wat apart. Google brengt al voor de I/O-conferentie – de plek waar nieuwe software centraal staat – een bètaversie van Android uit, maar bewaart de belangrijkste verbeteringen voor een uitgebreide keynote tijdens I/O. Android 13 is een minder spannende update dan zijn voorganger. Android 12 introduceerde een compleet nieuw design (Material You) én handige privacyfuncties. Android 13 borduurt hier op voort en voert vooral kleine verbeteringen door. Zo krijg je nog meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en komen er standaard kleurenthema’s, waarmee je in één keer de look van de software aanpast.

→ Lees verder over de officiële aankondiging van Android 13

Na maanden van speculatie is het eindelijk zover: Google heeft de Pixel Watch officieel aangekondigd. Het horloge heeft een strak ontwerp en allerlei handige functies om je gezondheid in de gaten te houden. De Pixel Watch is gemaakt van glanzend roestvrijstaal. Vanwege zijn cirkelvormige ontwerp lijkt het horloge op een soort futuristische versie van een klassiek horloge. Veel andere Android-smartwatches zijn ook cirkelvormig, maar toch heeft de Pixel Watch een eigen uiterlijk meegekregen. Je kunt de bandjes van het horloge naar eigen smaak vervangen. De Watch draait op Wear OS. Google heeft deze software speciaal ontwikkeld voor smartwatches.

→ Lees verder over de onthulling van de Google Pixel Watch

Binnenkort brengt Google de Pixel 6a uit. De smartphone is officieel aangekondigd tijdens het Google I/O-evenement en in dit artikel praten we je bij over de specificaties, adviesprijs en release. Ook liet het bedrijf de Pixel 7 (Pro) alvast zien. Vooral het design van de Google Pixel 6a valt op. De notch (inkeping voor de selfiecamera) zit nu bijvoorbeeld in het midden, in plaats van aan de zijkant, zoals bij de Pixel 5a het geval was. Verder heeft het toestel het kenmerkende camera-eiland van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro overgenomen. Achterop zit een horizontale ‘streep’ met daarin de twee sensoren. Deze camera’s (een hoofdcamera en groothoeklens) hebben resoluties van 12 megapixel.

→ Lees verder over de gloednieuwe Google Pixel 6a en Pixel 7

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Galaxy S22 Ultra biedt met zijn 108 megapixel-hoofdcamera één van de beste smartphonecamera’s van dit moment. Het Zuid-Koreaanse Samsung is echter nog lang niet tevreden. Volgens geruchten werkt de fabrikant namelijk aan een gloednieuwe 200 megapixel-camera voor de Galaxy S23. Deze heeft dus bijna dubbel de resolutie van de S22 Ultra-camera. Veel over de nieuwe camera is nog niet bekend. Wel weten we dat er verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van scherpte en dynamisch bereik. Ook krijgt de camera naast de 200 megapixel-sensor betere lenzen en presteert hij sneller. We weten al langer dat Samsung aan een 200 megapixel-camera werkt.

→ Lees verder over de 200 megapixel-camera van de Samsung Galaxy S23

Android Auto is populair en dus is het niet zo gek dat Google de software blijft verbeteren. Tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O 2022 heeft de zoekgigant een nieuw design voor Android Auto onthuld. De interface wordt slimmer en toont aan de hand van drie ‘kaarten’ de belangrijkste informatie op het scherm. De meeste schermruimte wordt gebruikt voor navigeren met Google Maps; dit is immers de belangrijkste functie van Android Auto. Maar, je ziet ook altijd de mediaspeler in beeld, zodat je gemakkelijk je muziek en/of podcasts bedient. Het derde scherm is bedoeld voor de Google Assistent, die allerlei informatie kan laten zien. Zo kun je de geschatte aankomsttijd checken en deze delen met een familielid of vriend, maar ook reageren op berichtjes die je hebt ontvangen.

→ Lees verder over het nieuwe design van Android Auto